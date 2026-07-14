Sheinbaum rechaza que el descenso de homicidios en junio en México se deba al Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la reducción de los homicidios dolosos registrada en junio, mes en el que comenzó el Mundial de fútbol de 2026, esté relacionada con el evento deportivo. ( EFE/ MARIO GUZMÁN )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes que la reducción de los homicidios dolosos registrada en junio, mes en el que comenzó el Mundial de fútbol de 2026, esté relacionada con el evento deportivo, y sostuvo que la caída responde a una tendencia sostenida desde el inicio de su Gobierno en 2024.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que el Gabinete de Seguridad informara que junio se convirtió en el mes con el nivel más bajo de homicidios dolosos desde 2015, con un promedio diario de 45.4 víctimas, frente a las 86.9 registradas en septiembre de 2024, lo que representa una disminución del 48 %.

"Es una tendencia. Si hubiera habido una caída así estrepitosa en un mes particular, pues sí puede asociarse (...) a una particularidad", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana reconoció que la ocupación de espacios públicos por parte de la ciudadanía puede contribuir a mejorar las condiciones de seguridad, pero insistió en que el descenso observado en junio forma parte de una trayectoria de largo plazo.

"Yo creo que la toma del espacio público de la ciudadanía abona a la disminución de inseguridad. Eso es cierto. Pero en particular en el mes de junio en nuestro país es parte de una tendencia que viene desde que nosotros entramos al gobierno", señaló.

Argumentó que el comportamiento de los homicidios presenta variaciones estacionales y que las cifras no muestran una caída abrupta asociada a un solo acontecimiento.

"No es una caída abrupta de un mes, sino es una tendencia de 86.9 a 45.4 (homicidios diarios). Podría llegar a subir en algún otro mes y luego lo importante es que siga bajando", sostuvo.

La mandataria también rechazó versiones que sugieren un posible maquillaje de las estadísticas mediante la reclasificación de delitos.

"Homicidio es homicidio. No hay maquillaje. No hay, que hay otros delitos que pasaron de un delito a otro delito", afirmó.

Registros de incidencia delictiva

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, defendió la metodología utilizada para elaborar los registros de incidencia delictiva y aseguró que las categorías empleadas son públicas y transparentes.

La funcionaria explicó que la categoría denominada "otros delitos contra la vida y la integridad corporal", señalada por algunos críticos como un posible mecanismo para ocultar homicidios, no incluye muertes violentas.

"Dice claramente: no son homicidios, no son muertes violentas, no son feminicidios", afirmó.

De acuerdo con los datos presentados por el Gobierno, junio de 2026 fue el mes de junio con menos homicidios de toda la serie histórica reciente, y 29 de las 32 entidades del país redujeron sus niveles de homicidio respecto al mismo periodo de 2025.