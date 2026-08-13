México aclara que Colombia no permitió ingreso de rescatistas militares tras terremoto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno de Colombia no aprobó el ingreso de la brigada de rescate del Ejército mexicano para colaborar en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.4 del lunes, debido a requisitos de certificación. ( EFE/MARIO GUZMÁN )

El Gobierno de Colombia no aprobó el ingreso de la brigada de rescate del Ejército mexicano para colaborar en las labores tras el terremoto de magnitud 7.4 del lunes, debido a requisitos de certificación, informó este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La mandataria aclaró durante su conferencia de prensa matutina la información que había ofrecido el miércoles, cuando señaló que rescatistas militares mexicanos habían viajado a Colombia junto con los primeros cargamentos de ayuda humanitaria.

"Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del Ejército, pero no", rectificó la gobernante mexicana.

Sheinbaum explicó que Colombia solicitó una certificación adicional para permitir el despliegue del equipo mexicano, que permanece preparado para trasladarse al país suramericano en caso de recibir autorización.

"Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación", señaló.

Destacó la experiencia internacional del grupo y aseguró que "han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente".

Sin embargo, destacó que aunque la brigada de rescatistas no fue aprobada por el Gobierno de Colombia, "está lista para salir en cualquier momento".

México mantiene ayuda humanitaria

La decisión no afecta el envío de asistencia humanitaria mexicana. Aviones C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana transportan despensas, insumos médicos y otros materiales solicitados por las autoridades colombianas.

"Pidieron apoyo para despensas, agua, medicamentos. Entonces, (el gobierno) envió las despensas, el agua, los medicamentos. Y bueno, ahí está el ofrecimiento. Ya depende de ellos, pues, si necesitan, si apoyan el envío de la brigada a Colombia", enfatizó.

México comenzó el miércoles un operativo que contempla el envío de 58.5 toneladas de ayuda entre el 12 y el 14 de agosto, después de que el Gobierno colombiano comunicara a la Cancillería mexicana sus necesidades específicas.

Uno de esos aviones regresó la madrugada de este jueves a México con 36 ciudadanos mexicanos que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad tras el terremoto. La Cancillería informó que todos llegaron en buen estado de salud.

La negativa al despliegue militar se suma a la decisión de Colombia de no requerir la presencia de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, organización civil mexicana especializada en búsqueda entre estructuras colapsadas.

Los Topos informaron el miércoles que no viajarían al país ante los protocolos establecidos por las autoridades colombianas para coordinar el ingreso de equipos internacionales, por lo que concentrarían su apoyo en la recolección de víveres e insumos desde México.

El terremoto de magnitud 7.4 sacudió el lunes buena parte de Colombia y dejó centenares de muertos y heridos, además de graves daños materiales en distintas regiones del país.