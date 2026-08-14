México reporta 271,193 repatriados desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, habla durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). ( EFE/MARIO GUZMÁN )

El Gobierno de México reportó este viernes 271,193 repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca y endureció la política migratoria con mayores restricciones.

Sergio Salomón Céspedes, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), detalló durante la conferencia de prensa presidencial que, de este total de expulsiones, 171,508 ocurrieron por vía terrestre y 99,685 por vía aérea, en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación ´México te abraza´.

El funcionario afirmó que el 95 % de los repatriados son originarios de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Recalcó que "en todo momento" se da un trato digno a todos los migrantes.

"Ellos saben que hoy llegan a un mejor México del que dejaron, ya que contamos con una presidenta que siempre ha estado pendiente del bienestar de todas y todos los mexicanos", aseveró.

Despliegue territorial

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, explicó que México cuenta con un despliegue territorial en 14 entidades federativas para recibir a los migrantes, atenderlos y otorgarles servicios.

La funcionaria detalló que gracias al programa ´México te abraza´, implementado por el gobierno de Claudia Sheinbaum para atender a los mexicanos repatriados, se han otorgado más de 1.56 millones de servicios, más de 453,000 raciones de alimentos calientes y más de 79,700 atenciones médicas y psicológicas.

Además, a más de 180,000 personas se les ha entregado una tarjeta Bienestar Paisano con 2,000 pesos (118 dólares) para que sus gastos de traslado a sus comunidades de origen estén asegurados.

Asimismo, se han afiliado a más de 98,600 personas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se han emitido más de 138.500 copias certificadas de actas de nacional y también Clave Única de Registro de Población (CURP).

"Les decimos que no están solas ni solos. México es su hogar. Siempre los vamos a recibir con dignidad, con respeto y con los brazos abiertos", enfatizó Rodríguez.

Desde el inicio del Gobierno de Sheinbaum, en octubre de 2024, el flujo migratorio hacia Estados Unidos ha mantenido una marcada tendencia a la baja, hasta acumular una reducción del 97.5 % en los encuentros de migrantes en la frontera, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP) difundidas en junio por el Ejecutivo mexicano.