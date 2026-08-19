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Mueren al menos 21 personas tras el choque entre un autobús y un camión en Brasil

El autobús pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes a hospitales cercanos

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    Mueren al menos 21 personas tras el choque entre un autobús y un camión en Brasil
    Fotografía cedida por el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro donde se observa un autobús accidentado que dejo al menos 21 personas muertas y varias heridas este domingo, a la altura de la ciudad de Petrópolis, en la sierra del estado de Río de Janeiro (Brasil). (EFE)

    Al menos 21 personas murieron y cuatro resultaron heridas en la madrugada de este miércoles en el sur de Brasil tras un aparatoso choque entre un autobús y un camión, informó la concesionaria de la carretera.

    El accidente se produjo cuando el camión invadió el carril contrario y chocó de frente con el autobús en la carretera BR-373 a su paso por el municipio de Imbituva, en el estado de Paraná.

    El autobús pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes a hospitales cercanos, según fuentes de la Policía Federal de Carreteras citadas por medios locales.

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    Investigan causas del accidente

    • Via Araucária, la empresa concesionaria, informó sobre las 7:00 de la mañana (hora local) de que la autopista continuaba cerrada debido al choque, lo que había provocado varios kilómetros de retenciones en ambas direcciones.
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    Infografía
    Fotografía cedida por el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro donde se observa un autobús accidentado que dejo al menos 21 personas muertas y varias heridas este domingo, a la altura de la ciudad de Petrópolis, en la sierra del estado de Río de Janeiro (Brasil). (EFE)

    Imágenes del accidente muestran el autobús completamente destrozado, hecho un amasijo de hierros y cristales, y desplazado fuera de la carretera, a pocos metros del camión.

    El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, lamentó lo ocurrido en un mensaje en redes sociales, se solidarizó con las familias de las víctimas y dijo que las fuerzas de seguridad actúan ya para aclarar las causas del accidente. 

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