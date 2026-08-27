México puede ganar peso en el comercio global ante cambios en rutas marítimas, según OMI

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, afirmó que México puede fortalecer su posición en el comercio marítimo mundial ante la reconfiguración de rutas provocada por conflictos internacionales. ( EFE/JOSÉ MÉNDEZ )

México puede fortalecer su posición en el comercio marítimo mundial mediante su estrategia portuaria, multimodal e interoceánica, ante la reconfiguración de rutas provocada por conflictos internacionales, afirmó este jueves el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

Domínguez indicó, en entrevista con EFE en la capital mexicana, que el país avanza en una estrategia marítima y portuaria que lo mantiene como proveedor y receptor de comercio no solo dentro de la región, sino también a nivel global.

Explicó, en este sentido, que las crisis internacionales como la guerra en Irán y otros conflictos, como bloqueos y ataques en el mar Rojo, han obligado a modificar las rutas marítimas tradicionales, especialmente por los problemas en el estrecho de Ormuz.

Una circunstancia que, a su juicio, "abre posibilidades" para que países con infraestructura y conectividad adecuadas mejoren su posición en las cadenas logísticas.

En ese contexto, destacó los desarrollos interoceánicos y multimodales de México, como el Corredor del Istmo de Tehuantepec, en el sureste de México, con el que se pretende conectar el Atlántico con el Pacífico por la parte más estrecha del país y competir al canal de Panamá en la región.

Capacitación técnica

El panameño agregó que la organización continúa proporcionando capacitación técnica a México cuando lo requiere y resaltó su participación activa en la elaboración de normas marítimas internacionales, donde comparte las experiencias acumuladas en el sector.

Si bien el secretario general no pudo estimar cuánto podría crecer el comercio marítimo mexicano como resultado de estas inversiones y de la nueva configuración de las rutas globales, sostuvo que las cifras portuarias mexicanas "hablan por sí solas".

Destacó que en el último año el país alcanzó un movimiento de 9.5 millones de contenedores a nivel nacional, que describió como el mayor registro de su historia.

El responsable de la OMI visitó el puerto de Veracruz (este) durante su visita a México, donde dijo haber quedado "muy impresionado" por la inversión existente y los planes de expansión para atraer nuevos flujos comerciales.

Para Domínguez, estos elementos colocan a México "en un muy buen camino" para cumplir las metas esperadas en desarrollo portuario, incluida la incorporación de nuevas tecnologías y normas ambientales de Naciones Unidas.