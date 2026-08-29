México, el "muro virtual" de EE. UU. que contiene a los migrantes y dificulta su integración

El director de RacismoMX, José Antonio Aguilar, posa durante una entrevista con EFE este viernes, en la Ciudad de México (México). ( EFE/ SÁSHENKA GUTIÉRREZ )

Para muchas personas migrantes, la frontera con Estados Unidos comienza antes de llegar al norte de México, país que especialistas describen como un "muro virtual" que "filtra" la migración, mientras quienes permanecen en territorio mexicano enfrentan crecientes barreras para integrarse, según un estudio y testimonios recabados por EFE.

Persecución política

Cuando la activista Amarilis Eunice llegó a México en 2024 huyendo de la persecución política en Nicaragua, conseguir los documentos necesarios para empezar de nuevo le tomó casi nueve meses.

En ese tiempo, no pudo abrir una cuenta bancaria ni encontrar trabajo, pero reconoce que su experiencia fue más favorable que la de otras personas que llevan más de un año en una especie de "limbo" esperando que avance su trámite.

"Existen muchos otros casos de muchas otras personas que no necesariamente tienen redes en el lugar que llegan y que las dificultades se incrementan mucho más", asegura Eunice, subdirectora de Comunidad y Acompañamiento de Casa Centroamérica.

Como ejemplo, comparte el caso de una mujer a la que ha acompañado, quien lleva más de un año esperando que avance su solicitud y no ha podido continuar sus estudios, a pesar de haber obtenido dos becas.

"No ha podido inscribirse a las dos maestrías, donde ha sido aceptada y ha sido becada (pero) no puede inscribirse porque no tiene una resolución migratoria", relata.

Este es uno de los obstáculos que enfrentan las personas migrantes en México, donde integrarse implica sortear distintas barreras, según documenta el índice 'Semillas en Trayectoria', que sitúa el nivel de integración de esta población en 0.6 sobre 1.

De acuerdo con el estudio, casi 60 % de las personas migrantes percibió discriminación al buscar empleo; 59 %, en centros de salud, y 4,9 % la reportó al intentar alquilar una vivienda, casi tres veces más que la población local (1.8 %).

Las personas desplazadas registran la mayor negación del derecho a la educación (4.6 %) y la percepción más alta de discriminación en este ámbito (63.9 %), advierte el índice.

El 'filtro' de EE. UU.

José Antonio Aguilar, coautor del estudio, precisa que el índice retrata una realidad anterior a 2025, ya que utiliza las últimas encuestas censales disponibles, levantadas hasta 2024, previo al regreso del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de la política migratoria.

El experto estima que los resultados de integración serían peores a partir de 2025 debido a prácticas más restrictivas del Estado mexicano, en buena medida como efecto en cascada de la política estadounidense.

"Digamos que México se ha vuelto el muro de Estados Unidos, pero es un muro virtual, aunque no es un muro físico, nosotros somos ese filtro", asevera Aguilar, director de RacismoMX.

Según Aguilar, "ni siquiera necesitaron construirlo", pero "hay ciertas señales que ha mandado el Gobierno de Estados Unidos hacia México para restringir el paso".

"Hay que decirlo con todas sus letras, somos un filtro para las personas", sostiene, al señalar que los cruces fronterizos hacia EE. UU. "han bajado en los últimos dos años enormemente".

Según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, los encuentros con migrantes en la frontera con México cayeron más del 84 % entre 2024 y año fiscal 2025, al pasar de más de 1,5 millones a 237,538.

Entre esas prácticas de "filtro", Aguilar menciona las demoras en la entrega de documentos y en la resolución de solicitudes de refugio, que pueden impedir a las personas trabajar, estudiar o acceder a servicios financieros y dejarlas en una situación de mayor vulnerabilidad.

En 2024, México redujo en 97 % la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias respecto del año anterior, al pasar de 128,974 en 2023 a 3.755 entre enero y noviembre de 2024, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

"Necesitamos documentos para poder acceder a derechos, para poder acceder a salud, para poder acceder a educación, para poder acceder a trabajo, para no tener tantos problemas con los bancos", remarca Eunice.