Sheinbaum invita a Petro a regresar a México para ofrecer conferencias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (i), abrió la posibilidad de que el expresidente colombiano Gustavo Petro regrese al país para participar en conferencias en un instituto académico y de investigación, después de la reunión que ambos sostuvieron día antes. ( EFE/ PRESIDENCIA DE MÉXICO )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió este jueves la posibilidad de que el expresidente colombiano, Gustavo Petro (2022-2026), regrese al país para participar en conferencias en un instituto académico y de investigación, después de la reunión que ambos sostuvieron día antes en Palacio Nacional.

"Lo invitamos a que pudiera a través del Instituto de Historia de la Revolución Mexicana, que (...) ya es un instituto de investigación y docencia, que pudiera venir a dar algunas pláticas", afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria señaló que ambos conversaron sobre el libro que prepara el presidente colombiano, titulado "El Capital en el siglo XXI: Economía política de la crisis climática", en el que reflexiona sobre la influencia externa en procesos electorales y el impacto de la inteligencia artificial.

Según Sheinbaum, Petro le explicó que la obra incorpora información no solo de Colombia, sino una perspectiva más amplia sobre el uso de plataformas digitales para influir desde el exterior en resultados electorales y sobre la articulación de sectores de derecha en distintos países.

"Cómo se ha organizado la derecha internacional para influir en distintos lugares", resumió la presidenta mexicana.

Realidad mexicana

Sheinbaum sostuvo que la realidad mexicana es "muy distinta" y afirmó que existe una mayoría social que respalda el proceso de transformación impulsado por su movimiento, así como los resultados alcanzados por el Gobierno federal.

La reunión se produjo durante la visita de Petro a México, quien aseguró este miércoles que el actual mandatario colombiano Abelardo de la Espriella ganó las elecciones por la intromisión de "algoritmos" y el "tecnofascismo" que actuaron para beneficiar al ultraderechista.

Asimismo, advirtió de que esta situación podría repetirse en las próximas de elecciones generales de Brasil de este año o en México en las intermedias de 2027.

"Es el sistema que se quiere expandir y no está bien. México está en peligro y Brasil ya viene. Estos métodos tienen legitimación en la clase política que está dirigiendo actualmente los Estados Unidos", dijo Petro durante su conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su primer viaje fuera de su país tras la victoria de De la Espriella.