México confirma que alias el Pelón es el sucesor del Mencho al frente de Cartel de Jalisco

Fotografía cedida por la Presidencia de México que muestra al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hablando durante una rueda de prensa en el municipio de Guadalupe en Zacatecas (México). ( EFE/ PRESIDENCIA DE MÉXICO )

El Gobierno de México indicó este viernes, al igual que Estados Unidos, que Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, es el nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte en febrero pasado de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.

En conferencia presidencial desde el estado de Zacatecas (centro de México), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó además que Valencia González tiene una orden de extradición y doble nacionalidad.

"Sí, tiene orden de extradición también y tiene doble nacionalidad", señaló el funcionario, tras recordar que el Gabinete de Seguridad ya lo había vinculado tras la muerte de El Mencho como el que "más resalta de los líderes regionales del Cartel de Jalisco".

El Departamento del Tesoro lo identificó en julio como el nuevo líder del CJNG y sostuvo que asumió el mando después de la muerte de su padrastro, El Mencho.

También, lo describió como un integrante de larga trayectoria que previamente dirigió un brazo armado del grupo.

Jefatura del cartel

El 5 de agosto, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la DEA reiteraron que, según documentos judiciales e inteligencia de esa agencia, Valencia asumió la jefatura del cartel.

Washington aumentó entonces de 5 millones a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto o condena.

El Departamento de Estado ya ofrecía desde diciembre de 2021 una recompensa por Valencia, entonces descrito como miembro de alto rango vinculado al tráfico de narcóticos.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de conspirar para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina destinadas a Estados Unidos y de usar armas de fuego, en relación con el narcotráfico.

Harfuch ya había perfilado la sucesión después de la caída de alias El Mencho, quien murió el 22 de febrero tras resultar herido durante un operativo del Ejército y la Guardia Nacional para detenerlo en la localidad de Tapalpa, en el occidental estado mexicano de Jalisco.