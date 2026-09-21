México no se arrepiente del apoyo a Bachelet pese a su fallida candidatura a la ONU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reivindicó el respaldo de su país a la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en su fallida candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. ( EFE/SÁSHENKA GUTIÉRREZ )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reivindicó este lunes el respaldo de su país a la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en su fallida candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas y adelantó que su Gobierno decidirá más adelante a quién apoyará entre los aspirantes que lleguen a la fase final.

"No me arrepiento lo más mínimo de que México la haya apoyado. Bachelet es una mujer de muchos principios", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, después de que la exgobernante chilena retirara este fin de semana su candidatura ante la falta de respaldo en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Bachelet decidió retirar su candidatura, con la que aspiraba a suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato al frente de Naciones Unidas concluye a finales de 2026.

En un mensaje publicado en redes sociales, la exmandataria chilena agradeció "muy especialmente" a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, por haber respaldado su candidatura "desde el primer día con generosidad y convicción".

México y Brasil mantuvieron su apoyo a Bachelet incluso después de que el Gobierno chileno del presidente, José Antonio Kast, retirara en marzo el patrocinio a su candidatura, al considerar que sus posibilidades de éxito eran "muy bajas".

Candidatura de Bachelet

Al respecto, Sheinbaum señaló que "es triste" que Bachelet no haya logrado el respaldo necesario, pero destacó que le "parece muy bien que haya competido", al subrayar que defiende la construcción de la paz, la no intervención, la igualdad de los Estados y el multilateralismo.

"Entonces, nuestro reconocimiento a Michelle Bachelet, es una mujer extraordinaria", sostuvo.

Sobre el futuro voto mexicano, señaló que, de acuerdo con los finalistas que permanezcan en la contienda, "ya veremos en su momento (...) hacia dónde se dirigirá el voto de México".

La retirada de Bachelet se produjo después del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, celebrado el viernes, en el que quedó en la penúltima posición entre ocho aspirantes.

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a ser la candidata más respaldada, con nueve votos favorables, cinco en contra y uno "sin opinión", seguida de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, que recibió ocho apoyos, seis votos en contra y uno "sin opinión".

La candidatura de Bachelet fue perdiendo respaldo a medida que avanzaron los sondeos informales y no vinculantes entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad: pasó del cuarto lugar en la primera consulta, celebrada en julio, al séptimo entre ocho aspirantes en la última.