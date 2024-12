Los europeos ponen pausa a peticiones de asilo de sirios tras la caída de Al Asad

Diferentes países europeos han paralizado el proceso de peticiones de asilo de ciudadanos sirios tras la nueva coyuntura creada por la caída del régimen de Bachar al Asad, mientras en los países vecinos a Siria los regresos de nacionales son todavía escasos y con cautela.

El derrumbe del régimen de los Al Asad, que durante medio siglo ha dirigido Siria, ha abierto expectativas de un cambio que permita el regreso de sus nacionales, que durante años han escapado y buscado refugio en diferentes países.

Según datos de Acnur los desplazados sirios han pedido asilo en más de 130 países, aunque la gran mayoría vive en naciones vecinas dentro de la región: Líbano, Jordania, Irak, Egipto y sobre todo Turquía, donde hay unos 3 millones.

Europa pone en pausa las demandas

Aunque Europa no es el principal foco de refugio de los sirios desplazados sí hay países que desde hace años acogen a esos nacionales, como Alemania, adonde llegaron masivamente a mediados de la pasada década hasta acercarse al millón.

Ahora la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) de Alemania no tramitará por el momento más solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos sirios tras la caída del Al Asad y a la espera de la evolución de los acontecimientos.

La portavoz adjunta de Interior, Sonja Kock, indicó que "existe la posibilidad de rebajar la prioridad de las decisiones de asilo", una opción a la que puede recurrir la BAMF en situaciones poco claras, como la actual en Siria.

En otras palabras, las decisiones de asilo no quedan resueltas sino que se vuelven a colocar al final del montón y se priorizan otras decisiones de asilo, precisó, lo que afecta actualmente a 47,270 solicitudes de sirios.

En la misma línea se ha situado el Ministerio del Interior del Reino Unido (casi 5,700 solicitantes en la actualidad), que paraliza las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios hasta "evaluar" la situación actual, dijo el Home Office británico en un comunicado.

La ministra británica del Interior, Yvette Cooper, comentó que la razón de la decisión de frenar las solicitudes reside en la necesidad "monitorizar de cerca" el rápido desarrollo de los acontecimientos en el país árabe, sumido en la incertidumbre.

Por su parte, el Gobierno francés ha secundado a otros países europeos y ha decidido congelar el trámite de asilo. "Hemos decidido adoptar una medida inspirada en la alemana. Hace una hora decidimos la suspensión del examen de las demandas de asilo", confirmó una fuente de Exteriores.

Países como Austria (casi 15,000 solicitantes según datos de ACNUR de 2024), Países Bajos (13,000), Bélgica (más de 4,000) y Suiza (algo menos de medio millar) han congelado también las peticiones a la luz de los nuevos acontecimientos.

Suiza recibe cada año varios cientos de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, siendo 2015 el año en el que éstas alcanzaron su cifra máxima, al superar las 4,700.

A lo largo de este martes las autoridades migratorias de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega se han sumado a otros países europeos y han anunciado que paralizan la tramitación de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, como reacción al derrocamiento del régimen autoritario de Bachar al Asad.

La ONG Amnistía Internacional instó este martes a los gobiernos europeos a "revertir inmediatamente" las decisiones de suspender las solicitudes de asilo a los sirios y les conminó a no sacrificar la seguridad de estos ciudadanos en aras de "las políticas antirrefugiados" que imperan en el continente, por considerar que la situación en Siria es extremadamente volátil.

Una excepción es España, cuyo ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este martes que la suspensión de los trámites para las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en España "no es necesaria" y "no está encima de la mesa".

"En estos momentos, las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios son pequeñas, no es como en otros países de la Unión Europea que han tomado ya medidas. No es necesario tomar ninguna medida adicional", dijo Albares, quien recordó que la embajada de España en Damasco "no se va a cerrar, sigue operativa".

Esperanzas de regreso, pero con cautela

El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, ha subrayado que la nueva situación en Siria podría permitir que "la mayor crisis de desplazamiento forzado del mundo pueda avanzar hacia soluciones justas", aunque puntualizó que la situación es aún incierta.

Sin embargo, al estallido de felicidad por la caída de Al Asad se une la cautela de quienes podrían emprender el camino de retorno a casa.

Así, algunos de los tres millones de refugiados sirios registrados en Turquía podrían empezar a regresar a su tierra y, este martes, las autoridades turcas han abierto un nuevo paso fronterizo, pero las cifras de candidatos al retorno son aún modestas, según los medios turcos.

Aproximadamente medio millar de refugiados sirios retornan cada día a su tierra, casi el doble de lo ocurría antes de la caída del régimen, señalaron este martes las autoridades turcas, que están acondicionando los pasos fronterizos para asumir un flujo de hasta 15,000 personas.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dijo en la televisión turca NTV que los pasos fronterizos abiertos hasta ahora tenían la capacidad de gestionar cada día unos "3.000 retornos voluntarios y dignos", suficiente hasta ahora, pero la previsión es incrementarlo hasta cinco veces.

Jordania recibió a más de 1,300,000 sirios desde el inicio de la crisis siria en 2011, según el ministro del Interior jordano, Mazen al Faraya, para quien "lo que impedía que un refugiado sirio regresara era principalmente una cuestión de seguridad y el servicio militar obligatorio en Siria, y otros temían ser perseguidos por el régimen que había en ese momento, pero ahora ya no".

Sin embargo, Al Faraya explicó que "aproximadamente 100 personas regresaron de Siria a Jordania hoy", lo cual indica por el momento poca disposición al retorno.