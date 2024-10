El juez imputa nuevos delitos a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez

El juez imputó dos nuevos delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español. Pedro Sánchez, por presunta apropiación indebida e intrusismo en relación a la contratación de un 'software' del máster de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, y la citó para el 18 de noviembre.

El juez Juan Carlos Peinado dictó un auto en el que amplía la investigación a la mujer de Pedro Sánchez al admitir a trámite una querella de la organización ultracatólica HazteOír, que en un principio recayó en otro juzgado.

A los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por los que investiga a Begoña Gómez desde hace meses, el juez Peinado suma dos más -apropiación indebida e intrusismo- por la contratación de un 'software' para el máster que codirigió en la Complutense.

Sin embargo, el magistrado rechaza investigar si Begoña Gómez incurrió en administración desleal y malversación, como también sostenía HazteOír.

En el auto, el juez ordena citar personalmente a la querellada para que acuda en persona al juzgado el 18 de noviembre con el fin de darle traslado de la querella y de citarla para que declare como investigada, en un momento posterior, por estos dos nuevos delitos.

El ministro de Justicia español dice que "no hay nada de nada" contra Begoña Gómez

Respecto a esta imputación, el ministro de Justicia español, Félix Bolaños, recalcó este martes que cuando concluya la instrucción se comprobará que "no hay nada de nada".

Así lo aseguró Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó su total respeto por la labor de la justicia.

Bolaños indicó que no hay ningún informe, testimonio u opinión del Ministerio Fiscal que lo apoye ("no hay absolutamente nada", afirmó) y recalcó que está convencido de que cuando se termine la instrucción se demostrará que no hay nada porque "todos los informes ponen de manifiesto que no hay nada de nada".

La oposición conservadora pide explicaciones

Por su parte, la secretaria general del partido conservador PP, Cuca Gamarra, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé "las explicaciones que nunca ha dado".

En declaraciones a los periodistas, Gamarra subrayó que "no hay kilómetros de distancia" que Sánchez "pueda poner de por medio" entre su Gobierno y la corrupción y espetó que las investigaciones judiciales "cada vez más, acorralan a su entorno" y "a su familia".

"Debe dar explicaciones, porque hasta el momento no lo ha hecho, sobre todos estos delitos sobre los que se investiga, por primera vez en la historia de la democracia, a la mujer de un presidente del Gobierno", remachó.

Apropiación indebida e intrusismo profesional

En su auto, el magistrado aprecia delito de apropiación indebida al avalar el relato de la querella en el sentido de que Gómez, que era codirectora de la Cátedra de Trasformación Social Competitiva de la Complutense "habría inscrito a su favor, como titular de la entidad Mercantil Trasforma TSC SL. la marca TSC TRASFORMACIÓN SOCIAL COMPETITIVA, y posteriormente del 'software'", que "había sido financiado por empresas, pero SIEMPRE PARA (sic) la Universidad Complutense".

También aprecia el delito de intrusismo profesional y afirma que la querellada pudo cometerlo al redactar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte de la Complutense, de un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión para la pequeña y mediana empresa.

Sin embargo, el juez Juan Carlos Peinado rechaza un posible delito de administración desleal, porque no se puede deducir que Begoña Gómez "tuviera la encomienda de administrar o gestionar bienes de la Universidad Complutense de Madrid".

También rechaza el delito de malversación de caudales públicos porque Gómez no tiene la condición de autoridad o de funcionario público que requieren, "ni haciendo la interpretación más extensiva de dicho concepto".