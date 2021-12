Elon Musk vende acciones de Tesla por un valor de 1,020 millones de dólares

El empresario Elon Musk vendió en los últimos días 934,090 acciones de Tesla, por un valor de 1,020 millones de dólares, según documentos publicados por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC).



Musk, que informó a sus seguidores en Twitter que este año pagará alrededor de 11,000 millones de dólares en impuestos, vendió ya desde noviembre acciones del fabricante de automóviles eléctricos por valor de unos 15,000 millones de dólares.



La cadena CNBC también dijo que Musk ejerció opciones para la compra de 1.6 millones de acciones de Tesla a un precio de 6.24 dólares por acción como parte de un paquete de compensación acordado en 2012. Hoy, el valor de las acciones de Tesla se situó en 1,077 dólares por título.



"The Wall Street Journal" dijo que la participación de Musk en Tesla se sitúa ahora en torno a los 177 millones de acciones. "Forbes" estima que Musk es el hombre más rico del mundo con una fortuna estimada de 275,000 millones de dólares.



Musk no recibe salario por su papel como consejero delegado de Tesla y de la empresa aeroespacial SpaceX y eligió ser compensado en acciones de las dos compañías.



Esto ha permitido a Musk no pagar impuestos en relación a su extrema fortuna porque en Estados Unidos los contribuyentes solo pagan impuestos por sus ingresos o cuando venden acciones.



Para financiar su estilo de vida, Musk recibe préstamos de entidades financieras respaldados por el masivo valor de sus acciones.



Musk está forzado a liquidar un 10 % de sus acciones, lo que le obligará a pagar los 11,000 millones de dólares en impuestos, para poder recibir en los próximos meses opciones sobre acciones por valor de 23,000 millones de dólares.



Las opciones expiran en agosto de 2022. Si Musk hubiese esperado a 2022, habría tenido que pagar una cantidad más elevada en impuestos.



A principios de noviembre, el empresario consultó a sus 62.5 millones de seguidores en Twitter sobre si debería vender un 10 % de sus acciones.



"Se ha hablado mucho de beneficios no realizados como una forma de evitar pagar impuestos así que propongo vender el 10 % de mis acciones en Tesla. ¿Lo apoya?", preguntó Musk.



El resultado de la encuesta realizada por Musk fue una mayoría de "sí". Tras realizar la encuesta, el empresario procedió a vender 14,000 millones de dólares en acciones de la compañía.



CNBC dijo que estima que Musk todavía tiene que vender otro millón de acciones de Tesla para poder alcanzar el objetivo del 10 %.

