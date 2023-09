Boluarte se declara "tranquila y satisfecha" tras participar en la Asamblea General de la ONU

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, arribó durante la mañana de este jueves a Lima procedente de Nueva York y aseguró que está "tranquila y satisfecha" por la intensa agenda que cumplió durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Venimos luego de estar en Nueva York en medio de la Asamblea de las Naciones Unidas, creo que tranquilos y satisfechos con el trabajo que Perú ha realizado allá", declaró Boluarte a la señal oficial peruana tras llegar al aeropuerto internacional de Lima.

La gobernante destacó que su comitiva tuvo en Nueva York "reuniones diversas", con la que ha "puesto al Perú en el ojo del mundo, en el ojo de los inversionistas".

"De eso se trata, queremos más inversiones para poder llevar más desarrollo a todo el Perú, sobre todo a las personas más vulnerables. Hemos hablado de acortar no solamente la pobreza monetaria sino también la multidimensional", comentó.

Durante su discurso en la Asamblea de las ONU, Boluarte planteó un pacto para la atención inmediata de los fenómenos meteorológicos, al invocar a la solidaridad y cooperación internacional ante la llegada del fenómeno de El Niño a las costas del Pacífico en los próximos meses.

La presidenta también intervino en la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde aseguró que su Gobierno va a impulsar la educación inclusiva e intercultural de las comunidades indígenas en su país.

La gobernante tuvo, además, encuentros con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Chile, Gabriel Boric, además de con el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs.

Se reunió, asimismo, con inversores y altos ejecutivos de la entidad Americas Society/ Council of the Americas en Nueva York, antes quienes afirmó que su país "goza de un clima favorable para las inversiones" y con estabilidad jurídica.

Este fue el segundo viaje al exterior de Boluarte desde que asumió su cargo como presidenta, puesto que ya viajó a Brasil para asistir a la Cumbre Amazónica a principios de agosto pasado.

Perú no cuenta con vicepresidentes desde que la mandataria juró el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo por un fallido autogolpe de Estado, con lo que no podía salir del país al no poder dejar encargado el Ejecutivo, tal y como dicta la Constitución.

Para permitir que viaje al exterior, el Congreso aprobó el 9 de junio pasado una ley que autoriza a la presidenta a gobernar de manera remota.