EE. UU. invertirá 40 millones de dólares en centro de mejoramiento de maíz y trigo en México

Estados Unidos invertirá 40 millones de dólares en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), con sede en México, una inversión que refuerza el liderazgo estadounidense en ciencia agrícola al tiempo que fortalece los sistemas alimentarios a nivel global, dijo el embajador estadounidense, Ronald Johnson.

En un comunicado emitido por la embajada de Estados Unidos en México, el diplomático indicó para su país "la seguridad alimentaria es seguridad estratégica" y fortalecer la resiliencia agrícola, proteger las cadenas de suministro y avanzar en la innovación en ciencia de cultivos son prioridades nacionales centrales bajo el liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Nuestra cooperación con México refleja este entendimiento compartido. Como dos potencias agrícolas con mercados profundamente integrados, Estados Unidos y México reconocen que la innovación en los sistemas alimentarios fortalece a ambas naciones y contribuye a una mayor estabilidad regional. La presencia del Cimmyt en México es reflejo de décadas de colaboración científica", expuso Johnson.

En el texto se apuntó que bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, "la cooperación (entre ambos países) continúa ampliándose en sectores estratégicos, generando beneficios tangibles para el pueblo de México".



Entre esos beneficios, indicó el comunicado, están el acceso a variedades mejoradas de trigo con mayores rendimientos y mayor resistencia a plagas, enfermedades y fenómenos climáticos extremos.

Beneficios y objetivos de la inversión en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo



La iniciativa busca proteger la biodiversidad del maíz en México mediante el respaldo a uno de los bancos de germoplasma más grandes del mundo, que resguarda más de 28,000 accesiones de maíz y 124,000 de trigo.

Además de la reducción de la dependencia de fertilizantes a través de mejores prácticas agronómicas que disminuyen costos para los productores y fortalecen la sostenibilidad a largo plazo.

Asimismo, la ampliación de ensayos de investigación y centros de innovación en México, aumentando la productividad agrícola, elevando ingresos y apoyando la generación de empleo en comunidades rurales.

Johnson explicó que "mientras más fuerte sea nuestra alianza -México-EE. UU.-, mayor será nuestro impacto colectivo".

También, destacó que casi el 60 % de la superficie sembrada de trigo en Estados Unidos "se beneficia de variedades derivadas del Cimmyt, fortaleciendo la productividad, la resiliencia climática y la estabilidad de los mercados".

"Respaldar a instituciones que generan estos resultados no es asistencia; es una inversión estratégica en la fortaleza de Estados Unidos. La seguridad alimentaria influye en los mercados, la migración y la estabilidad geopolítica", finalizó el texto.

En el último año, la relación comercial entre México y Estados Unidos ha transitado en un contexto marcado por las tensiones derivadas de los aranceles impulsados en 2025 por el presidente Trump, y por la revisión de medio término del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente para América del Norte.