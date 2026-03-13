Embajada pide a los estadounidenses que estén alerta ante manifestaciones en España

La embajada de EE. UU. en Madrid y el Consulado General en Barcelona alertaron a los estadounidenses que se encuentren en España ante las manifestaciones previstas para mañana sábado en todo el país. ( FUENTE EXTERNA )

La embajada de EE. UU. en Madrid y el Consulado General en Barcelona alertaron este viernes a los estadounidenses que se encuentren en España ante las manifestaciones previstas para mañana sábado en todo el país por "los recientes acontecimientos en Oriente Medio".

La embajada estadounidense, en su página web y su cuenta de X, pide a sus nacionales que se mantengan alerta ante "posibles amenazas", advierte de que es posible que se produzcan manifestaciones "espontáneas" en los próximos días, y subraya que "incluso las protestas pacíficas, pueden tornarse violentas".

Manifestaciones en España

La plataforma "pararLaGuerra" convocó para este sábado manifestaciones en más de 150 ciudades españolas a las 12:00 hora local (11:00h GMT) contra los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza".

Las convocatorias fueron respaldadas por más de un centenar de organizaciones y destacadas personalidades del mundo de la cultura.

Entre las recomendaciones de la embajada, figura evitar aglomeraciones, consultar los medios locales y mantenerse alerta.

El conflicto en Oriente Medio comenzó el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea contra objetivos iraníes y mataron al líder ayatolá, Alí Jameneí, y a gran parte de su cúpula política.