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Un tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos heridos, incluido un menor de edad

El transeúnte menor resultó herido por disparos efectuados por el sospechoso

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    Un tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos heridos, incluido un menor de edad
    El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios. (FUENTE EXTERNA)

    Un enfrentamiento a tiros este lunes cerca de la Casa Blanca entre un hombre armado y agentes del Servicio Secreto dejó heridos al sospechoso y a un transeúnte menor de edad que se encontraba en la zona de Washington.

    El tiroteo ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pasara por el área, aunque las autoridades no ven indicios de que sucesos estén relacionados.

    El incidente se produjo cuando agentes de civil del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía portar un arma de fuego, informó el subdirector de la agencia, Matt Quinn, en rueda de prensa.

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    Al ser abordado, el individuo huyó brevemente a pie, sacó un arma y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque e hirieron al sospechoso.

    • El individuo fue trasladado a un hospital, aunque las autoridades no han detallado su estado de salud.

    Durante el tiroteo, un transeúnte menor de edad resultó herido por disparos efectuados por el sospechoso, si bien su vida no corre peligro.

    Protocolo de seguridad

    A raíz del incidente, los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

    El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios

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