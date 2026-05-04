Hostilidades en torno a Ormuz hacen peligrar el alto el fuego entre EE. UU. e Irán

Unos 20,000 marineros se encuentran allí inmovilizados, según un alto funcionario de la agencia británica de seguridad marítima UKMTO. ( FUENTE EXTERNA )

La tregua entre Estados Unidos e Irán se ha visto nuevamente debilitada por los enfrentamientos del lunes en torno al estratégico estrecho de Ormuz y la reanudación de los disparos de Teherán contra uno de sus vecinos del Golfo, Emiratos Árabes Unidos.

Este recrudecimiento de la guerra, que pone en peligro el alto el fuego vigente desde el 8 de abril, se produce tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de una operación militar destinada a restablecer la circulación de buques en Ormuz.

El magnate republicano advirtió, en declaraciones recogidas por la cadena Fox News, que "los iraníes serían borrados de la faz de la Tierra" si atacaban a buques estadounidenses en esa zona.

Desde que se desencadenó el conflicto el 28 de febrero por los ataques de Washington e Israel contra la república islámica, Teherán controla ese paso estratégico por el que suele transitar una quinta parte del consumo mundial de petróleo y gas natural licuado.

Unos 20.000 marineros se encuentran allí inmovilizados, según un alto funcionario de la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Estos ataques, los primeros dirigidos contra instalaciones civiles en un país del Golfo en más de un mes, han reavivado los temores de los mercados, donde los precios del petróleo se dispararon.

La instalación petrolera de Fuyaira, una de las pocas accesibles en la región sin pasar por el estrecho, fue atacada por un dron que provocó un incendio. Tres ciudadanos indios resultaron "moderadamente heridos", según las autoridades locales.

Emiratos Árabes también anunció que fue blanco de cuatro misiles de crucero "lanzados desde Irán", de los cuales tres fueron interceptados y uno cayó al mar, según el Ministerio de Defensa. Un petrolero de la empresa estatal Adnoc también fue atacado por dos drones iraníes.

El país denunció "una escalada peligrosa" y se reservó el derecho de responder.

"No hay solución militar"

Irán "no tenía ningún plan de atacar a Emiratos", aseguró la televisión estatal iraní, al citar a un alto mando no identificado.

Este oficial denunció las consecuencias del "aventurerismo del ejército estadounidense", en referencia a la operación destinada a liberar a los buques atrapados en el Golfo por el cierre de Ormuz.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó "una violación manifiesta de la soberanía y del derecho internacional" por parte de Irán, y expresó su "total solidaridad" con el pueblo emiratí.

El primer ministro británico, Keir Starmer y el gobierno de Arabia Saudita pidieron una distensión en Oriente Medio.

En Omán, dos personas resultaron heridas en el ataque a un edificio en Bukha, en el estrecho de Ormuz, informó un medio estatal.

"Los acontecimientos en Ormuz demuestran que no hay solución militar a una crisis política", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, en la red social X.

Exhortó a Estados Unidos a dar prioridad a la vía de la mediación de Pakistán, al advertirles del riesgo de dejarse "arrastrar a un atolladero".

Las divergencias siguen siendo importantes entre ambos países, y los intentos de reactivar las negociaciones han fracasado hasta ahora, a pesar de una primera reunión directa en Islamabad el 11 de abril.

Teherán indicó el domingo que había recibido una respuesta de Washington, que no se ha hecho pública, a su última propuesta de acuerdo.

El petróleo vuelve a dispararse

Irán, que estableció de facto peajes para atravesar Ormuz, había advertido a Estados Unidos contra cualquier intervención en el estrecho de Ormuz: "Si tienen la intención de acercarse o entrar en él, serán blanco de ataques", aseguró el general Alí Abdollahi, jefe del comando de las fuerzas armadas.

Pero el presidente estadounidense se felicitó por esta iniciativa que, según él, "funciona muy bien". Trump reiteró que no se puede permitir que Irán se dote de armas nucleares, una ambición que Teherán niega.

Entre tanto, dos buques mercantes con bandera estadounidense cruzaron "con éxito" el estrecho, aseguró el comando estadounidense para la región (Centcom).

Según el jefe del Centcom, Brad Cooper, sus fuerzas destruyeron seis embarcaciones iraníes e interceptaron misiles y drones lanzados contra buques militares y comerciales estadounidenses.

Teherán desmintió que barcos mercantes hubieran atravesado el estrecho y que Estados Unidos hubiera destruido embarcaciones iraníes.

Seúl, por su parte, informó de una "explosión" seguida de un incendio en un buque surcoreano en Ormuz.

En este contexto, el barril de Brent, referencia internacional, volvió a dispararse y cerró el lunes a 114,44 dólares, lo que supone un alza del 5,8%.