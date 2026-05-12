Secretario de Guerra afirma que Cuba representa amenaza a la seguridad nacional de EE. UU.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (izquierda), junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine (derecha), comparecen ante el subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes para hablar sobre presupuesto del Pentágono para 2027. ( EFE )

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de su país debido, entre otras razones, a que buques militares rusos, incluido un submarino de propulsión nuclear, han atracado repetidamente en puertos de la isla.

Durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, marcada por advertencias sobre presuntas operaciones de inteligencia de Rusia -y sugerencias de que China podría estar haciendo lo propio- con apoyo logístico de Cuba, el congresista republicano Mario Díaz-Balart preguntó a Hegseth si embarcaciones militares rusas habían utilizado territorio cubano.

"Eso es cierto", replicó Hegseth, que detalló que desde hace tiempo Washington considera "altamente problemático" que "un adversario extranjero use ese tipo de ubicación", tan cerca de Estados Unidos.

Más adelante, Díaz-Balart preguntó directamente al jefe del Pentágono si considera que el Gobierno cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y Hesgseth respondió: "sí", en uno de los intercambios más duros de la audiencia.

La comparecencia estuvo centrada en las prioridades de defensa y seguridad nacional de la Administración del presidente, Donald Trump, pero derivó en preguntas sobre la creciente cooperación entre Cuba, Rusia y China, así como sobre presuntas actividades de inteligencia y presencia militar extranjera en la isla, situada a unos 150 kilómetros de las costas estadounidenses.

Hace 15 días, los republicanos del Senado bloquearon, nuevamente, una iniciativa demócrata que buscaba limitar los poderes de guerra de Trump sobre Cuba.

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Acciones contra Cuba

El pasado 2 de mayo, Trump afirmó durante un mitin en Florida que tomaría el control sobre Cuba "casi de inmediato" y agregó que esto sucedería cuando finalice la guerra contra Irán.

Desde enero, La Habana ha enfrentado nuevas sanciones y medidas de presión por parte de Washington, entre ellas el bloqueo del suministro petrolero que la isla recibía desde Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una prisión federal de Nueva York.

La semana pasada, en una entrevista con Fox News, el secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó el malestar de la Administración Trump por el uso del territorio cubano por parte de sus adversarios y calificó sus operaciones, a 90 millas náuticas de las costas de Florida, como una amenaza.