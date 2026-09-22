Trump acusa a México de ser "epicentro" del narcotráfico y le exige que tome medidas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. ( EFE/EPA/OLGA FEDOROVA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a México de ser "el epicentro" del narcotráfico y exigió al Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum "recuperar el control" de su territorio.

"México es el epicentro de la violencia de los carteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2,000 millas (unos 3,220 kilómetros) con un territorio controlado por carteles enemigos", declaró durante la Asamblea General de la ONU.

"Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad", agrego el mandatario.

Seguridad y protección

No obstante, Trump agregó convencido que "la seguridad y la protección llegarán a México" y se dijo orgulloso de tener "una muy buena relación" con el Gobierno de México.

"Hemos logrado grandes avances, avances muy importantes, con México. Ellos tampoco quieren a los carteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor y más seguro", expresó.

Trump suele denunciar que los carteles tienen el control del territorio mexicano y presiona al Gobierno mexicano para que permita operaciones estadounidenses contra el narcotráfico dentro de territorio mexicano, algo a lo que se opone Sheinbaum por considerar que vulneraría la soberanía del país.