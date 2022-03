Gobierno esloveno dice que las tropas rusas nunca lograrán ocupar Kiev

El Ejército ruso nunca logrará ocupar Kiev, ha asegurado el primer ministro esloveno, Janez Jansa, que el miércoles viajo a la capital ucraniana, junto a sus homólogos de Polonia y República Checa, para mostrar su solidaridad y apoyo ante la invasión de Rusia.



"Kiev está siendo atacada desde el oeste y el este, pero esas fuerzas que atacan Kiev son demasiado débiles para tomarla. El Ejército ruso nunca logrará ocupar Kiev", aseguró Jansa el jueves por la noche a la televisión pública eslovena.



Dijo que el objetivo de la visita de los tres primeros ministros europeos fue mostrar a los ucranianos que no están solos.



"Quisimos mostrarles con hechos que no están abandonados, que no se trata solamente de un apoyo desde lejos, que hay quienes creen que realmente van a defenderse y a triunfar", explicó.



El político esloveno considera que existen semejanzas entre la actual agresión de Rusia contra Ucrania, y la que cometió en 1991 el ejército yugoslavo (JNA) contra Eslovenia, especialmente en cuanto a la moral de los soldados.



"Los reclutas del JNA no sabían contra quién luchaban, algunos incluso creían que luchaban contra la OTAN, y algo similar han declarado los reclutas del Ejército ruso hechos prisioneros en Ucrania. Creían que estaban luchando contra un agresor, la OTAN, y no contra el pueblo hermano", explicó Jansa.



También opinó que tampoco el presidente ruso, Vladímir Putin, está informado sobre la verdadera situación de sus tropas sobre el terreno.

