Cinco muertos, dos de ellos policías, tras ataque armado en norte de México

Al menos cinco personas perdieron la vida, dos de ellos policías ministeriales, tras un ataque armado ocurrido el viernes por la tarde en una carretera en el norteño estado mexicano de Chihuahua, informaron autoridades locales.



“La Fiscalía General del Estado (de Chihuahua) condena el cobarde y artero crimen cometido en contra del Primer Comandante de la Agencia Estatal de Investigación en la Zona Noroeste, Alejandro D. C., y el oficial Gil Manuel M. S., ocurrido la tarde de este viernes en la carretera Janos - Ascención”, precisó la dependencia en un comunicado publicado este sábado.



Según las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 hora local (00.00 GMT) a la altura del Rancho “San José”, en donde sujetos armados interceptaron a los policías y dispararon en su contra cuando circulaban a bordo de un vehículo oficial en el que se dirigían al municipio de Nuevas Casas Grandes, Chihuahua .



El comandante y su escolta intentaron repeler la agresión, disparando en contra de los atacantes.



“En los hechos, falleció el oficial Gil Manuel M. S., mientras que el Primer Comandante Alejandro D. C., perdió la vida cuando era trasladado para recibir atención médica”, indicó la Fiscalía, que informó también que otras tres personas civiles perdieron la vida en el lugar.



“De inmediato se implementó un operativo coordinado en el que participan elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y Ejército Mexicano a fin de dar con los responsables”, apuntó la dependencia.



Y destacó que policías investigadores, así como agentes del Ministerio Público, peritos y analistas iniciaron con los trabajos y diligencia en torno al caso “con el objeto de esclarecer el artero crimen”.



“La Fiscalía General del Estado lamenta profundamente este hecho y llevará a cabo las acciones necesarias para que no quede impune”, aseveró.



México registró 33,315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.



En los primeros dos meses del año, el país acumula 4,697 homicidios dolosos, 282 de los cuales ocurrieron en Chihuahua.

