Los periodistas españoles condenan el asesinato de Fredid Román en México

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape) condenó este miércoles el asesinato de Fredid Román en México, el decimoquinto de un periodista en ese país en lo que va de año, y exigió una investigación urgente para llevar a la justicia a los responsables de este nuevo crimen.



La FAPE se unió así a las condenas de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece, y al Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y reclamó que se investigue ya porque en México la tasa de impunidad para estos casos "alcanza el 95 %".



Por eso, la federación española pide que todos los niveles de gobierno de México asuman la tarea de erradicar la violencia y establecer medidas de protección efectiva de los informadores.



Fredid Román Román fue asesinado en la tarde del pasado lunes, cuando se disponía a salir de su casa de la colonia Progreso de Chilpancingo.



Fue acribillado a balazos cuando se había subido a su automóvil por dos personas que se desplazaban en una motocicleta azul.



Los motivos del crimen aún no están claros, y según la Fiscalía General de Guerrero, una de las líneas de investigación intenta determinar si está relacionado con el reciente asesinato del hijo del periodista, ocurrido a principios de julio de este año.

Te puede interesar Asesinan a periodista en el sur de Méxicol; van 15 este año

Te puede interesar La ONU-DH condena muerte de periodista asesinado en norte de México



No obstante, la FAPE advirtió de que este hecho no tiene que hacer que se descarte la posibilidad de que este delito esté vinculado a la labor periodística de Román.



"Más aún -argumenta la FAPE-, teniendo en cuenta que fue acribillado horas después de publicar una columna en sus redes sociales en la que se refería a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa".



La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de este caso, de la Secretaría de Gobernación, señaló que la desaparición de estos estudiantes en 2014 fue un "crimen de Estado", en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, y no hay indicios de que estén vivos.



Román fue fundador y director del periódico "La Realidad", que dejó de funcionar durante los momentos más críticos de la pandemia de la COVID-19.



Además, tenía su propia columna llamada "La Realidad Escrita", que publicaba en el diario "Vértice", así como en el medio "Desde Abajo" y en sus redes sociales. También fue colaborador de la revista "Quehacer Político" y exdirector de comunicación de la Secretaría de Educación de Guerrero.