ONU dice que es difícil llevar ayuda cerca de la línea de combate en Ucrania

La ONU tiene dificultades para acceder y entregar ayuda a las poblaciones en las zonas próximas a la línea de combate en el este de Ucrania debido a que no recibe de forma regular de parte de Rusia las garantías de seguridad para el desplazamiento de su personal, dijo hoy una representante de la organización.



"Pero la guerra no ha impedido que hagamos nuestro trabajo. Desde el inicio de la guerra hemos llegado a más de doce millones de personas (en todo Ucrania) con transferencias de dinero, cobijo, agua potable, rehabilitación de viviendas, en fin, ha sido un gran logro", sostuvo en una vídeoconferencia desde Jarkóv la coordinadora humanitaria de la ONU, Denise Brown.



Sin embargo, en las zonas de la región oriental de Ucrania controladas por las fuerzas rusas el resultado no ha sido el mismo porque no se reciben las garantías de seguridad necesarias, a pesar de que solicitan cada una o dos semanas, por lo que menos de un millón de personas han recibido ayuda en esos territorios, señaló Brown.



"Tenemos que ayudar a la gente donde esté y esperamos que Rusia nos dé las garantías que necesitamos para cruzar, es todo lo que pedimos para suministrar insulina a los hospitales, frazadas, colchones o para reparar ventanas y puertas en previsión del invierno", agregó.

Te puede interesar Rusia reafirma a la ONU su interés por buscar un acuerdo integral para Siria



Dos millones de personas pueden vivir todavía en la zonas aledañas a la línea de fuego entre las fuerzas rusas y ucranianas.



Ciertas informaciones apuntan a que cierta ayuda procedente de Rusia estaría llegando a esos territorios, pero esto no ha podido ser confirmado, dijo la representante de la ONU.



La posibilidad de plantar y cultivar en la próxima temporada agrícola será crucial para las familias en esas áreas, donde la ONU tiene planes de ayudar a los pequeños agricultores de zonas remotas para que tengan acceso a las tierras, fertilizantes y otros equipos.



Todo ello debe planificarse desde ahora en vista de que en Ucrania el frío invernal llega antes que en el resto de Europa y "la lluvia y la nieve harán difícil el acceso a los terrenos".