El Kremlin dice que Putin nunca tenía planes de ir al funeral de Isabel II

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, nunca tuvo planeado ir al funeral de Estado por la reina Isabel II, al que no fue invitado al igual que tampoco los líderes de Bielorrusia y Birmania, hoy en día el Kremlin.



"Ustedes saben que el presidente envió un telegrama de condolencias. El presidente no tenía planes de participar en las exequias u otros actos desde el principio", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



El secretario de prensa de Putin fue preguntado si Moscú estaba decepcionado por el hecho de que no se invitó a ningún representante de Rusia al funeral en medio de la campaña militar rusa en Ucrania frente al medio millar de dignatarios que sí asistirán.

Fuentes del Gobierno británico han indicado que el funeral de Estado que se oficiará en la Abadía de Westminster (Londres) el próximo lunes 19 será "el mayor evento internacional" que este país ha albergado en décadas.



El presidente ruso ha destacado de la fallecida reina la "autoridad en el escenario mundial" y también felicitó a Carlos II tras su proclamación oficial como nuevo monarca del Reino Unido y catorce países de la Commonwealth.