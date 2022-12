Rusia descarta tomar más territorios en Ucrania, pero "liberará" anexionadas

El Kremlin negó este jueves planes de Rusia de tomar nuevos territorios en Ucrania, pero aseguró que el Ejército tiene que "liberar" las cuatro regiones que fueron anexionadas en septiembre pasado y que aún no controla completamente.



"Eso (la incorporación de más territorios) no se discute. No ha habido declaraciones al respecto, pero tenemos por delante mucho trabajo para liberar los territorios (ya anexionados)", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



Reiteró, sin tener en cuenta que fue Rusia la que ocupó esas regiones y no Ucrania, que "en las nuevas regiones quedan aún territorios ocupados (por las tropas ucranianas) que tenemos que liberar".



Peskov precisó que se refiere a la región de Donetsk y parte de los territorios de Jersón, Lugansk y Zaporiyia que "ingresaron en Rusia y fueron nuevamente ocupadas por tropas ucranianas".

Por otra parte, el representante del Kremlin confirmó que existe el "riesgo" de ataques ucranianos en Crimea, anexionada por Rusia en 2014.



"El riesgo, naturalmente, existe, porque la parte ucraniana sigue su línea de organizar ataques terroristas", señaló.



Este jueves las autoridades rusas anunciaron que habían derribado un dron frente al puerto de Sebastopol en Crimea.