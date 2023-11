Por obeso, conceden arresto domiciliario a un italiano que asesinó a su novia

Un italiano condenado a 30 años por haber apuñalado 57 veces a su novia seguirá cumpliendo condena bajo arresto domiciliario debido a que su estado de obesidad no le permite vivir en la cárcel, según determinó un Tribunal de Turín (norte de Italia).



Dimitri Fricano, que ahora tiene 35 años, fue condenado a la máxima pena de 30 años porque el 11 de junio de 2017 infligió 57 puñaladas a su novia Erika Preti, entonces de 28 años, mientras estaban de vacaciones en la isla de Cerdeña.



La causa fue que ella le había reñido por hacer demasiadas migas mientras preparaba los bocadillos.



Según los medios, que reportan las palabras de sus abogados, el estado de salud de Fricano, que pesa 200 kilos, no es 'compatible con el régimen penitenciario'.



Los defensores explican que de los 120 kilos que pesaba cuando entró en la cárcel, ha pasado a pesar 200 y que esto "conlleva dificultad para caminar, sumado a la imposibilidad de seguir una dieta dentro de la cárcel, creando así un peligro de la vida debido al riesgo cardiovascular".

Según el tribunal de control, en efecto, "la cocina penitenciaria no puede proporcionar comidas bajas en calorías al recluso, quien, en consecuencia, no puede seguir la dieta indicada para él y necesita asistencia especial. Además, subrayan los jueces, la detención en la prisión de La Valeta, en Turín, es incompatible con las condiciones de salud debido también a la presencia de barreras arquitectónicas", informan los medios.



El tribunal alega que "en casa podrá recibir una mejor atención, asistido por familiares y amigos, para todas sus necesidades diarias".



El homicidio se produjo cuando la pareja estaba de vacaciones en una casa en San Teodoro, en el norte de Cerdeña y aunque el hombre habló de un intento de robo que terminó mal, negando todos los cargos, los investigadores, sin embargo, nunca lo creyeron.



Al cabo de aproximadamente un mes se presentó en la fiscalía de Biella para confesar el asesinato que, según su versión, se produjo en el momento álgido de una discusión que estalló en la casa.



Fricano recibió la condena definitiva a 30 años del Tribunal Supremo en abril de 2022.