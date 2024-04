Un bebé de nueve meses resultó herido a puñaladas durante el ataque masivo ocurrido la mañana de este sábado en un centro comercial de la ciudad de Sídney, Australia, que dejó seis personas fallecidas.

Durante el ataque, otras siete personas resultaron heridas y, al igual que el bebé, reciben atenciones médicas en un centro de salud de esa localidad.

La Policía de Australia informó que el presunto autor del crimen fue abatido a tiros por uno de sus agentes.

Según el informe policial, el asaltante entró en el popular centro comercial Westfield Bondi Junction a las 15:10 hora local (5:10 GMT), salió al poco tiempo y regresó unos diez minutos después, cuando atacó con un cuchillo a varias personas.



Tras recibir la llamada de alerta, una inspectora de Policía acudió al lugar, donde se enfrentó al agresor, que se giró hacia ella con un cuchillo en la mano, por lo que la agente "disparó un arma de fuego" contra él.



La agente realizó maniobras de reanimación al sospechoso mientras esperaba al personal sanitario, que no pudo reanimarlo.



Cientos de personas fueron evacuadas del centro comercial tras producirse el ataque, que causó una gran conmoción en la todo el país.



Karen Webb, comisaria de la Policía de Nueva Gales del Sur, indicó en una rueda de prensa que los investigadores no tienen indicios de que el asesino actuara movido por "una idea" por lo que "no es un incidente terrorista".

"La investigación -añadió- estará en marcha durante muchos días, pero hay elementos que en este momento no indican eso", agregó respecto a la posibilidad de que se tratara de un acto terrorista.



Webb explicó que el agresor es un hombre de unos 40 años, pero eludió dar más detalles porque su identificación aún no ha sido completada



"Creemos que esta persona actuó sola y no hay en este momento amenazas contra la comunidad", añadió Webb, quien señaló que nada sugiere que el asesino hubiera planeado actuar contra una persona concreta.



El centro comercial permanecerá cerrado al público este domingo mientras la Policía continúa con las investigaciones.