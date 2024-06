Países de alrededor del mundo se reúnen por la paz en Ucrania

Este sábado se está celebrando en Lucerna, Suiza, una cumbre de jefes de estado y de gobierno por la paz en Ucrania, que tendrá lugar hasta mañana. En esta cumbre, en la que el presidente Luis Abinader ha estado presente y fue recibido en Zúrich por miembros de la cancillería suiza, los países han manifestado su postura respecto a la guerra y Rusia. Zelenski, el presidente de Ucrania, estuvo presente y escuchó las palabras de todos los mandatarios.

Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, su "máximo apoyo" al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, durante la Cumbre por la Paz de Ucrania en Suiza y abogó por "la paz, el comercio y la prosperidad".



"Como defensores de las ideas de la libertad repudiamos cualquier tipo de violencia, entre individuos, pero en particular, rechazamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones", dijo Milei en su intervención en Bürgenstock, ante la presencia de Zelenski y 101 delegaciones nacionales.

Arabia Saudí y Catar

Arabia Saudí y Catar abogaron por el diálogo y un proceso político para poner fin a la guerra en Ucrania, y el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, consideró ante la cumbre de paz en Suiza que "cualquier proceso creíble requiere la participación de Rusia".



"Creemos que es importante que la comunidad internacional anime cualquier paso para entablar negociaciones serias (...) eso requerirá un compromiso difícil que conduzca a la paz (...) aquí es esencial hacer hincapié en que cualquier proceso creíble requiere la participación de Rusia", dijo Bin Farhan.

España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó que la cumbre sobre Ucrania que se celebra en Suiza lance a Rusia "un mensaje muy claro" de que hay principios que no son negociables, entre ellos el respeto a la soberanía de un país, como tampoco lo es que se pueda validar su agresión.



"Cualquier solución que valide una agresión o una anexión violenta no será sostenible. Sólo conducirá a un mundo más inestable y peligroso", subrayó.

Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, advirtió que solo el respeto absoluto a los derechos humanos y al derecho internacional pueden garantizar la paz en lugares como Ucrania y Gaza.



"¿Por qué un país que está tan lejos de esta guerra como Chile está participando en esta cumbre? No es porque no nos gusta Putin, aunque a mí en lo personal no me gusta. Somos conscientes de que solo el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, puede garantizar la paz", afirmó.

Turquía

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, lamentó que Rusia no participe, al no haber sido invitada, en la cumbre de paz sobre Ucrania, y dijo que el resultado habría sido más eficaz con todas las partes implicadas reunidas en la mesa.



"Esta cumbre sería más fructífera si la otra parte, Rusia, estuviera presente en la sala", dijo el ministro turco durante su intervención.

Estonia

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, recordó que toda política de cesión de territorio a países agresores sólo genera más agresiones, algo que el mundo debería conocer por experiencias como la de la Segunda Guerra Mundial.



"La historia nos recuerda que ceder territorio por paz lleva a más agresiones. Para alcanzar la paz tenemos que aprender de nuestros propios errores", manifestó Kallas en una intervención breve y con la que llevó la voz de las naciones bálticas.

Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó que para conseguir una paz duradera entre Ucrania y Rusia se tiene que respetar la legalidad internacional y eso exige como condición previa ayudar a Kiev a resistir a la agresión y a recuperar la soberanía.



En su intervención en la cumbre organizada en Suiza a iniciativa del Gobierno ucraniano, Macron afirmó que "esa paz no se puede basar en la capitulación y por eso la condición previa es ayudar a Ucrania a resistir".

Croacia

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, advirtió que Rusia seguirá reclamando más territorios en Ucrania y recordó que tras la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea en 2014 siguió la invasión a gran escala y ahora reclama las provincias de Zaporiyia y Jersón.



"La invasión de Rusia sobre Ucrania no dura dos años y cuatro meses, sino que se trata de una invasión y agresión de diez años contra un país vecino", aseguró durante su intervención ante 92 gobiernos y 55 mandatarios del mundo.

Italia

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió que un eventual acuerdo de paz "no puede implicar la rendición de Ucrania y la continuación de la ocupación de su territorio por parte de Rusia".

"No estamos en guerra con Rusia, pero desgraciadamente no hay señales de que Putin vaya a conseguir la paz. Si Rusia pone fin a su agresión contra Ucrania y restablece la integridad territorial habrá una la paz para Ucrania. Esta no puede implicar la rendición de Ucrania y la continuación de la ocupación de su territorio por parte de Rusia", agregó.

Dinamarca

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, puso de relieve en su intervención en la cumbre de paz organizada por Ucrania en Suiza que el respeto de las fronteras es la base de la política internacional y rechazó toda idea de que los límites de los países puedan cambiarse por la fuerza.



"No podemos aceptar un mundo en el que las fronteras puedan cambiar a través de la fuerza militar, donde el agresor pone las reglas", dijo Frederiksen.

Kenia

El presidente de Kenia, William Ruto, dijo que tan ilegal como la agresión e invasión rusa de Ucrania ha sido el congelamiento de los activos rusos en países de Occidente, durante su intervención en la Cumbre para la Paz en Ucrania que se celebra este sábado y domingo en Suiza.



"La invasión de Rusia fue ilegal e inaceptable, pero la apropiación unilateral de los activos es igualmente ilegal y menoscaba la Carta de Naciones Unidas", dijo Ruto, uno de los dos únicos mandatarios africanos que ha acudido a la conferencia internacional.

Finlandia

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, recordó la importancia de hablar de paz en la cumbre organizada a iniciativa de Kiev en esta localidad suiza, en la que recordó la preocupación que causa la guerra de Ucrania en su país, con más de 1,000 kilómetros de frontera con la Rusia.



"Si no se habla de la paz, no se puede lograr", dijo Stubb en una intervención en la que calificó de "logro" la capacidad de convocatoria de la cumbre, organizada por el presidene ucraniano, Volodímir Zelenski.

Polonia

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, cargó contra Rusia en la Cumbre asegurando que sigue comportándose como "un imperio colonial", aunque abrió la posibilidad a un futuro acuerdo de paz para poner fin a dos años y medio de conflicto "si asegura la soberanía ucraniana".



"Debe defender su independencia y su derecho a desarrollar políticas internas y exteriores sin influencia de Moscú", señaló.

Consejo Europeo

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó que "dependerá" de Kiev decidir "cuando será posible" un acuerdo de paz con Rusia y aseguró que cualquier entente de este tipo deberá respetar el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas.



"Esta guerra tiene un agresor, que es Rusia, y una víctima, que es Ucrania. El pueblo ucraniano tiene derecho a defender a sus hijos, sus casas y sus pueblos", añadió Michel.