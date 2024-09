Un hombre en Polonia bajo sospecha de tener encerrada a mujer en una porqueriza cinco años

Un hombre en Polonia ha sido detenido bajo la sospecha de haber tenido durante cinco años encerrada a una mujer en una porqueriza, donde la habría maltratado y violado de forma sistemática, informa el canal de noticias "Polsat News" con fuentes de la fiscalía.

El hombre, de 35 años, era siete años mayor que la mujer que tenía limitado acceso a agua potable y a artículos de limpieza.

La fiscalía ha abierto una investigación por maltrato con especial crueldad contra el sospechoso.

Según la fiscalía de Glogow, un hospital puso sobre aviso a las autoridades después de haber atendido a la mujer por un dislocamiento de clavícula.

Los médicos detectaron otras viejas lesiones que les resultaron sospechosas, por lo que alertaron a la policía.

Según "Polsat News", la mujer dio a luz hace un tiempo a un niño que fue dado en adopción.

"No le podía decir la verdad a los médicos, él me había amenazado con que todo sería peor si me quejaba", explica la mujer en el portal de noticias myglowos.pl.

