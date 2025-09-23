×
El oro sigue revalidando máximos históricos tras rozar los 3,760 dólares por onza

Un analista de mercados atribuye las subidas a recorte de la Fed, dudas sobre inflación y críticas de Trump

    El oro sigue revalidando máximos históricos tras rozar los 3,760 dólares por onza
    El precio del oro alcanza máximos históricos y roza los 3,760 dólares por onza, impulsado por el recorte de tipos de interés de la Fed y la incertidumbre económica en EE.UU., según analistas. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

    El precio del oro sigue revalidando máximos históricos ya que durante la madrugada de este martes ha rozado los 3,760 dólares por onza, animado por el recorte de tipos acometido la semana pasada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), según explican los analistas.

    Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 3.45 horas (1.45 GMT), el precio del oro ha alcanzado los 3,759,23 dólares, un nuevo récord con el que ha superado el último máximo, registrado en la víspera, de 3,748,84 dólares.

    A las 7.45 horas de este martes (5.30 GMT), el oro sube con menos fuerza, el 0.23 %, y cotiza en los 3,755,30 dólares.

    • Con la subida de los últimos días, la revalorización del año es del 41.33 %, y solo en el mes de septiembre, del 8 %.
    "Motivos de las subida"

    El analista de mercados Manuel Pinto ha explicado que el recorte de los tipos de interés acometido por la Fed, la desconfianza sobre la inflación y los continuos ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la independencia del banco central de su país han sido "los principales motivos de las subidas".

    Pinto añade que "tampoco han ayudado las dudas sobre el mercado laboral, las políticas de inmigración y la nueva comisión a las visas en EE. UU.".

