Solo el 15 % de los europeos sabe que el alcohol puede causar cáncer de mama, según la OMS

El consumo de alcohol aumenta el riesgo de padecer varios tipos de cáncer, entre ellos, el de colon, hígado, mama, boca y garganta, según los especialistas. ( AP/ARCHIVO )

Solo el 15 % de la población de Europa sabe que el consumo de alcohol puede causar cáncer de mama, pese a que constituye un factor de riesgo científicamente demostrado, dijo este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), que lamentó que sea una cuestión que se aborda muy poco en el diálogo médico-paciente.

Para ofrecer el conocimiento que falta, la organización anunció la puesta en marcha de una nueva plataforma digital dotada de inteligencia artificial y que reúne información científica y recursos prácticos para ayudar a los profesionales sanitarios a identificar tempranamente los riesgos asociados al alcohol, hablar sobre su consumo y orientar a los pacientes.

Una encuesta realizada entre mujeres de 14 países europeos evidenció que solo el 21 % de ellas conocía la relación entre alcohol y cáncer de mama, un desconocimiento alarmante si se considera que en 2020 -último año del que se tienen estadísticas completas y verificables- el consumo de alcohol estuvo relacionado con unos 39,200 nuevos casos de este tumor en Europa, señaló la Oficina Europea de la OMS.

Un factor en al menos siete tipos de cáncer

El alcohol causa al menos siete tipos de cáncer y también está relacionado con enfermedades cardiovasculares y hepáticas, pero su consumo sigue siendo uno de los factores de riesgo para la salud que menos se abordan en las consultas médicas, por detrás de cuestiones como el tabaquismo, la actividad física o la alimentación, destacó.

La plataforma, lanzada con ocasión del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, incluye un cuestionario internacional de diez preguntas para evaluar el riesgo asociado al consumo de alcohol, además de herramientas interactivas para comprender qué se considera una bebida estándar y cómo afecta el alcohol a la salud.

También incorpora un asistente de inteligencia artificial que ayuda a los profesionales a plantear preguntas sobre el consumo y encontrar formas de abordar el tema con los pacientes.

La OMS considera que el cribado y las intervenciones breves pueden ayudar a detectar riesgos antes de que aparezcan problemas más graves, pero advierte de que la falta de tiempo, formación y confianza de los profesionales sanitarios limita el uso de estas prácticas.