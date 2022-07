El papa Francisco recibió en Canadá la bienvenida de los indígenas

El papa Francisco llegó hoy a Edmontón, en Canadá, donde fue recibido con los tambores y cantos tradicionales por los representantes de los pueblos indígenas y a quienes pedirá perdón en este viaje por las responsabilidades de la Iglesia católica en los abusos a los que fueron sometidos en las escuelas donde fueron internados para los llamados procesos de asimilación.



Tras un vuelo de más de diez horas y debido a la diferencia horaria, los organizadores del viaje prefirieron que el papa descansase el resto de la jornada en el seminario de esta ciudad de la provincia canadiense de Alberta para afrontar mejor el resto de la agenda que comenzará mañana, lunes.



Debido a sus problemas de rodilla, el papa bajó el avión en un ascensor y no por las escalerillas y en silla de ruedas se dirigió a uno de los hangares del aeropuerto donde le esperaban la gobernadora general de Canadá, Mary Simón, la primera indígena en ocupar este cargo y el primer ministro, Justin Trudeau.



El papa fue recibido por un grupo de tambores de seis personas y cantantes de la Alexis Nation que interpretaron sus cantos tradicionales y después en un gran silencio con Simon, Trudeu y el papa sentados se produjo el intercambio de saludos de las delegaciones.



Un cambio en el protocolo habitual que parece que se repetirá en los próximos días para evitar que el papa pase demasiado tiempo de pie.

Además de los representantestambién había soldados delUna ceremonia breve como serán todos los eventos de este viaje para que el, de 85 años, no se canse demasiado.Este será un viaje que pondrá a prueba los problemas de movilidad de Francisco, aunque durante el vuelo, el pontífice quiso caminar por los estrechos pasillos del avión para saludar a los periodistas ayudándose de un bastón."Mejor que ayer, pero peor que mañana", bromeó Francisco sobre cómo se encontraba de su dolor de rodilla.Durante el vuelo, Francisco aseguró a los periodistas quepara pedir disculpas a las poblacionesCuando se le preguntó si no se cansaba demasiado al andar por el avión y si no hubiera sido mejor que estuviese sentado durante los saludos, el pontífice argentino respondió que podía hacerlo poco a poco.Los periodistas le preguntaron sobre todo sobre el posible viaje ay Francisco aseguró que le gustaría ir y que se "ira viendo", pero admitió "que es complicada" la organización.El secretario de Estado para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, aseguró en una reciente entrevista que Francisco podría ir ya en agosto a Kiev, aunque según las respuestas del papa esta circunstancia parece remota.La agenda oficial comenzará el lunes con una visita a una de, donde se reunirá con las poblaciones- y pronunciará su primer discurso, que como el resto será en español.Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en Canadá se fundaron 139 escuelas financiadas por el gobierno y administradas la mayor parte por la Iglesia Católica en la que se internaron a alrededor de, tradiciones y cultura.Por la tarde, el papa se trasladará a la iglesia del Sagrado Corazón, donde mantendrá un encuentro con las poblacionesy con los miembros de la comunidad parroquial y allí bendecirá la imagen dedicada a Santa Kateri Tekakwitha, la primera indígena de América del Norte en haber sido reconocida como santa por la Iglesia Católica.