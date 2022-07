México confirma 60 casos de viruela símica pero niega propagación "extensa"

El Gobierno mexicano reporta 60 casos confirmados de viruela del mono en el país en un lapso de casi dos meses, informó este martes Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien negó que vaya a propagarse "extensamente".



“En México hemos tenido 60 casos hasta el momento. Sí, es esperable que se sigan presentando más casos, conforme los seguiremos buscando con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", declaró López-Gatell en la conferencia diaria del Gobierno.



Tras confirmar el primer caso el 28 de mayo, 11 estados han registrado pacientes con la enfermedad, concentrados en particular en Ciudad de México y Jalisco, estado del occidente del país.



Pero el subsecretario López-Gatell, encargado de la pandemia de la covid-19 en México, apuntó que no ha habido ninguna muerte y solo han hospitalizado a cinco personas.



El funcionario argumentó que "esto no es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente".

"Esta enfermedad no se va a comportar como la covid-19, no es de propagación universal o extensa, se presenta en pequeños brotes en ciertas poblaciones claves y la transmisión es mayormente por contacto con la piel de las personas cuando están en la fase activa", indicó.



El reporte de México ocurre después de que la OMS declaró el sábado pasado la alerta máxima por el aumento de casos de viruela símica en el mundo.



López-Gatell expuso que se han presentado casi 17,000 casos en 75 países en el actual brote, pero solo han ocurrido cinco defunciones, por lo que tiene una letalidad del 0.03 %.



Como principales síntomas, enunció lesiones de la piel, fiebre, dolor y crecimiento de los ganglios linfáticos.



Pero afirmó que "es una enfermedad que se autolimita, en 21 días desaparece, y en general causa poco daño, excepto en personas con inmunosupresión grave".



Activistas han convocado una protesta para este martes para denunciar que el Gobierno ha minimizado el brote, ha omitido comprar vacunas y ha ignorado el peligro que representa para poblaciones vulnerables.



El subsecretario afirmó que México ya sigue las medidas recomendadas por la OMS.



“En México una gran parte de estas medidas ya las teníamos en vigor, la vigilancia epidemiológica, la capacidad de laboratorio, hemos entrenado a otros países en las capacidades de laboratorio, países de la región de América Latina”, aseguró.