Brasil multa con 1.3 millones de dólares a Facebook por filtración de datos

El Ministerio de Justicia de Brasil le impuso una multa de 6.6 millones de reales (unos 1.3 millones de dólares) a Facebook por la filtración de datos de unos 443,000 usuarios brasileños que fueron utilizados por la consultora internacional Cambridge Analityca.

La multa había sido impuesta inicialmente en diciembre pasado, pero el Ministerio de Justicia la levantó a petición de Facebook para garantizarle "amplia defensa" a la empresa. Sin embargo, la compañía siguió alegando que no había indicios de filtración de datos de usuarios brasileños y que por eso no se le podía acusar de mal uso o exposición indebida de los mismos.

"Los alegatos no fueron aceptados por la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacom, órgano de protección del consumidor vinculado al Ministerio) que volvió a establecer la multa de 6.6 millones de reales", explicó la cartera de Justicia en un comunicado.

De acuerdo con el Ministerio, en caso de que opte por no presentar ningún nuevo recurso contra la decisión, Facebook será beneficiado con una reducción de hasta el 25 % en el pago de la multa.

El Gobierno brasileño dijo haber sido probado que los datos de los usuarios de la red social fueron repasados en 2018 a la firma Cambridge Analytica, una consultoría británica de asesoría política que había sido contratada por la campaña electoral del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

"Se calcula que en la época los datos de más de 87 millones de personas en todo el mundo, incluyendo los de 443,000 brasileños, fueron compartidos (con Cambridge Analytica) para que recibieran contenidos relacionados a Trump", de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Justicia.

La nota agrega que las investigaciones concluyeron ese mismo año que la filtración ilegal de datos se produjo mediante la instalación de una aplicación de pruebas de personalidad conocida como "This is your digital life".

"Por presentar fallas al informar sobre las configuraciones de la privacidad, la Senacon consideró que Facebook cometió práctica abusiva con los usuarios y por eso le aplicó la multa de 6.6 millones de reales", agrega el comunicado.

La multa fue impuesta en el marco del primero de los tres procesos que el Ministerio de Justicia de Brasil le abrió a Facebook el año pasado por presuntas violaciones a la privacidad de los usuarios de la red social.

El último proceso, abierto en octubre, busca establecer supuestas irregularidades cometidas por la empresa por usar sin autorización datos sensibles de sus usuarios, como frecuencia cardíaca y ciclo menstrual, mensajes y correos electrónicos, así como la ubicación del consumidor e imágenes de bienes adquiridos por aplicaciones.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, Facebook al parecer usó aplicaciones para celulares a las que les sirve como plataforma para recoger tales informaciones, incluso de personas que no son usuarias de la red social en Brasil.

En agosto del año pasado el organismo de defensa al consumidor ya había abierto un proceso para exigirle aclaraciones a la empresa por el supuesto acceso sin autorización a mensajes intercambiados tanto en Facebook como en Messenger.