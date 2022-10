Josep Borrell aspira a que Europa y América Latina “relancen” su relación

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, dijo este jueves que espera que América Latina y Europa puedan “relanzar” su relación en el encuentro conjunto de ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea (UE) en Buenos Aires.



“Espero que estos días relancemos una relación que está basada en sólidas raíces históricas y culturales, pero que tiene que proyectarse al futuro para abordar juntos los desafíos conjuntos que tenemos”, dijo Borrell a los periodistas apostados en el ingreso al Centro Cultural Kirchner, donde se desarrolla el encuentro de 54 cancilleres de ambas regiones, el primero que se hace desde 2018.



Borrell señaló la “complementariedad” entre las dos regiones y la posibilidad de hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, ya que América Latina puede proveer alimentos, energía, en tanto alertó que la crisis financiera puede acabar en una "crisis de deuda".



Y consideró que los niveles de deuda y la posibilidad de "contrabalancearlos" con otra clase de activos y pasivos es algo que los cancilleres podrán “discutir” en la cumbre.

Borrell apostó también por “desbloquear las negociaciones” sobre el acuerdo Mercosur-UE, al considerar que podría ser muy beneficioso para las dos regiones, y que el acuerdo firmado en 2019 era “político” al que no se había acabado de “ultimar en todos sus detalles” y consideró que ahora el tema ambiental hay que “ponerlo sobre la mesa y aclararlo”.En el encuentro de este jueves no se encuentra Brasil -clave en la preocupación ambiental en el acuerdo Mercosur-UE-, que salió de la Celac en 2020 por decisión del Gobierno de Jair Bolsonaro, que consideró que el grupo apoya a "regímenes no democráticos" como Cuba, Venezuela y Nicaragua.En su discurso de apertura de la reunión, Borrell insistió que "el objetivo" del encuentro es "renovar" la asociación birregional y que espera que el año que viene se pueda celebrar una cumbre entre UE y América Latina y Caribe "para reforzar este proceso".El diplomático llamó a trabajar en cuatro líneas: intensificar el diálogo político al más alto nivel; modernizar y culminar la red de acuerdos comerciales y asociación que ya existen; no perder el tren de la revolución digital, luchar contra la desigualdad, hacer frente al cambio climático, y "colaborar en la promoción de la paz, la democracia y derechos humanos"."La UE es el primer inversor en esta región, hemos invertido en la economía de América Latina más que en esas otras partes del mundo", recordó, pero señaló: "Somos el tercer socio comercial, China nos ha pasado por delante"."Hemos de reforzar nuestro compromiso con los acuerdos de París y apoyar la integración regional de América Latina, que todavía es muy cerrada y poco integrada", agregó.