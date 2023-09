Putin no cede y mantiene su bloqueo al grano ucraniano

Este verano, el presidente ruso Vladimir Putin no respondió a ningún llamado de Turquía durante varias semanas. No visitó el país, como había informado la prensa turca en varias ocasiones, furioso cuando su homólogo turco pareció darle la espalda en dos ocasiones. Este enésimo episodio de las relaciones entre ambos dirigentes no parece haber terminado todavía.

Vladimir Putin mantiene la puerta abierta a regresar al pacto del grano, pero sólo si Occidente cumple sus exigencias. El presidente ruso reiteró sus condiciones después de reunirse el lunes Recep Tayyip Erdogan.

Sobre todo, exige conectar de nuevo el banco Rosselkhozbank con el sistema bancario SWIFT, pero también obtener repuestos para maquinaria agrícola, desbloquear la logística de transporte y los seguros, reabrir el oleoducto de amoníaco Toliatti-Odessa y descongelar los activos de las empresas rusas.

Optimismo turco

A pesar de todo, Erdogan se mostró optimista: "Creo que es posible lograr resultados. Creo que pronto llegaremos a una solución", se esperanzó el presidente turco, refiriéndose a un "paquete" de "nuevas propuestas" elaborado "en consulta con la ONU" para relanzar el acuerdo.

Erdogan no puede ofrecer ninguna contrapartida, ninguna garantía: no depende de Turquía, que ya es el único país de la OTAN que no sanciona a Rusia por los combates en Ucrania. Como si admitiera su impotencia, el presidente turco dijo que Ucrania tendría que "suavizar su postura" si Rusia quería volver al acuerdo.

Rusia se limitó a confirmar el compromiso que adquirió en la cumbre Rusia-África de finales de julio: Vladimir Putin ha declarado que "tiene la intención de suministrar gratuitamente" cereales "en las próximas semanas" a "seis Estados africanos".

Los países en desarrollo están pendientes del futuro del pacto. Rusia ha bloqueado los puertos ucranianos del Mar Negro desde que invadió Ucrania y ha amenazado a todos los buques. Rusia y Ucrania son dos de los principales productores agrícolas del mundo y actores importantes en los mercados del trigo, la cebada, el maíz, la colza, las semillas de girasol y el aceite de girasol. El temor, como siempre, es una escalada de precios.