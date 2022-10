Caricom se ofrece a facilitar el diálogo tras solicitud de ayuda de Haití

La Comunidad del Caribe (Caricom) se ofreció este miércoles a facilitar el diálogo entre las distintas partes haitianas, después de que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, solicitara ayuda para aliviar las crisis humanitaria, de seguridad, política y económica en el país.



"Los jefes de Gobierno (de Caricom) hacen un llamado a todas las partes interesadas en Haití para que se unan con urgencia en este momento crítico de la historia del país para poner fin al estancamiento político", subrayó la organización regional en un comunicado.



En esta línea, los dirigentes de Caricom, organización de la que Haití es miembro, mostraron su voluntad de "facilitar un diálogo significativo y la creación de consenso".



La organización está integrada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago.



"La asistencia propuesta incluye el desarrollo institucional, la implementación de elecciones libres y justas cuando se cumplan las condiciones necesarias y el establecimiento de un marco para el desarrollo social y económico a largo plazo", agregó la nota.

Sin embargo,reconoció que estas iniciativas no podrán realizarse de manera efectiva hasta que se aborde la situación de seguridad en el país.El secretario general de la ONU, António Guterres, propuso el pasado domingo el envío ade una "fuerza de acción rápida" compuesta por militares de uno o varios países para ayudar al Gobierno a recuperar el control de Puerto Príncipe de las bandas armadas que actualmente dominan partes de la capital.La operación, que busca también desbloquear el suministro de combustible y otros productos básicos, no se desarrollaría bajo el paraguas de la ONU, sino que estaría liderada por un Estado miembro.La decisión del Gobierno haitiano de pedir a la comunidad internacional el envío de tropas no goza, sin embargo, de unanimidad en el país, hasta el punto de que Senado ha demandado que se anule la solicitud sobre ese despliegue.