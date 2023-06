Viuda de Jovenel Moïse demanda en Florida a los acusados del asesinato

Los abogados de la viuda del presidente haitiano asesinado, Jovenel Moïse, presentaron una demanda el jueves en Florida contra los acusados del asesinato, que aún se investiga.

La demanda, a la que tuvo acceso exclusivo The Associated Press, pide una indemnización de monto no especificado para la familia Moïse y un juicio con jurado para responsabilizar a los acusados de la muerte del presidente.

"Por los bienes que haya, nos aseguraremos de que esta gente pague", dijo el abogado Paul Turner a la AP.

Moïse fue asesinado a balazos en su residencia particular el 7 de julio de 2021, y su esposa Martine Moïse fue herida de gravedad. Más de 40 personas han sido arrestadas en el caso, entre ellas un exsenador haitiano, un exfuncionario del organismo anticorrupción del gobierno y 18 soldados colombianos.

Turner cree que hay más personas implicadas en el asesinato a las que no se ha identificado.

"Creemos que hay mucho dinero o poder político detrás de esto", afirmó.

Once sospechosos están presos en una cárcel federal en Estados Unidos. Turner deploró que el proceso esté demorado en Haití, donde cuatro jueces designados para supervisar la investigación han sido destituidos o han renunciado por razones personales.

Un juez dijo anteriormente a la AP que su familia le pidió que no tomara el caso por miedo a que lo mataran. Otro renunció cuando uno de sus colaboradores murió en circunstancias sospechosas.

Turner dijo que mientras el gobierno estadounidense lo ha mantenido a él y a la familia Moïse al tanto del desarrollo del proceso, el gobierno haitiano no les ha dado información, ni siquiera el inventario de los bienes personales de Moïse y su familia, de los cuales se apoderaron las autoridades locales después del asesinato.

"Nos gustaría ver más transparencia", dijo el abogado.

Un vocero del Ministerio de Justicia haitiano no respondió a un pedido de declaraciones.