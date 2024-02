Dimite el representante de Haití ante la OEA acusado en el asesinato del presidente Moise

El representante permanente de Haití ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Léon Charles, presentó su dimisión al cargo, tras haber sido imputado en el caso del asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise.



Charles anunció este jueves su dimisión en su cuenta de X, junto a la carta enviada al ministro haitiano de Asuntos Exteriores y Culto, Jean Victor Généus, para de esta forma, escribió, "tener campo libre para defenderme contra las acusaciones descabelladas" que aparecen en la orden dictada por el juez Walther Voltaire contra 51 personas, entre ellas también Martine Moïse, viuda del asesinado presidente, y el ex primer ministro Claude Joseph.



En la carta remitida al jefe de la diplomacia haitiana, fechada el 21 de febrero, Charles informa al ministro de que presenta su dimisión tras haber sido procesado "de manera absolutamente injusta y calumniosa" por orden del juez de instrucción a cargo del magnicidio de Moise.

"Determinado, aunque la orden no me haya sido aún notificada, a combatir con vigor, por todos los cauces jurídicos, las fantasiosas acusaciones en mi contra a fin de hacer que se reconozca mi inocencia y lavar mi honor (y) para tener a este fin toda la libertad de maniobra y de palabra necesaria", indica Charles al comunicar su decisión de dimitir.



De hecho, la misiva ya la firma como "ex representante permanente" de Haití ante la OEA.



El lunes pasado, EFE tuvo acceso al informe judicial del juez Walther Voltaire en el que acusa a Martine Moïse y a Claude Joseph de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio en 2021.



Junto a ellos, también se imputa a Léon Charles, antiguo jefe de la Policía Nacional, por los cargos de asesinato, tentativa de asesinato, posesión y porte ilegal de armas, conspiración contra la seguridad interna del Estado y asociación para delinquir.



Entre los 51 imputados en total hay también 17 colombianos y los haitiano-estadounidenses Christian Emmanuel Sanon, James Solage y Joseph Vincent; quienes fueran coordinador y jefe de seguridad de Moise, Jean Laguel Civil y Dimitri Hérard, respectivamente; el exagente de la Unidad Anticorrupción Joseph Félix Badio y los exministros Ardouin Zéphirin y Louis Edner Gonzague Day.



"Existen cargos concordantes y pruebas suficientes para justificar su responsabilidad en los hechos que se les imputan", según el magistrado, que los remite "al Tribunal Penal, reunido sin asistencia de jurado, para ser juzgados por los hechos de asociación para delinquir, robo a mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad en asesinato, delitos cometidos en perjuicio de Jovenel Moise".



El juez envió su auto a un fiscal que ahora informará a las personas vinculadas sobre la acusación y el próximo paso consistirá en que el presidente del Tribunal Supremo haitiano organice un juicio.



Por el caso ya se han declarado culpables cinco personas ante la Justicia de Estados Unidos, donde se planificó y financió el complot contra Moise, torturado y asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/22/whatsapp-image-2024-02-22-at-5.41.33-pm.jpeg Cartaarta enviada al ministro haitiano de Asuntos Exteriores y Culto, Jean Victor Généus. (FUENTE EXTERNA)