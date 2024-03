Siguen negociaciones para nuevas autoridades en Haití, azotada por las pandillas

Las negociaciones para formar nuevas autoridades transitorias siguen adelante este miércoles en Haití, donde la violencia se ensaña con la capital, escenario en las últimas horas de un asalto de pandillas contra un barrio acomodado.

Desde la dimisión del controvertido primer ministro Ariel Henry la semana pasada, los principales partidos políticos y figuras de la sociedad civil trabajan en la creación de un consejo presidencial de transición, bajo la supervisión de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Pero la composición de ese grupo de siete personas se ha visto retrasado por desacuerdos internos.

"Las conversaciones continúan. Estoy segura de que llevará un poco de tiempo, pero todo indica que están avanzando", declaró este miércoles Carolyn Rodrigues-Birkett, la embajadora ante la ONU de Guyana, miembro de la Caricom.

Una fuente del gobierno haitiano aseguró por su parte a la AFP que "no se ha comunicado ninguna lista al primer ministro dimisionario".

Según indicó la semana pasada un consejero de Henry a CNN, el gobierno saliente, que gestiona los asuntos corrientes hasta ser sustituido, debe ser quien nombre oficialmente a las nuevas autoridades.

El primer ministro está instalado en Puerto Rico, ya que no pudo regresar a Haití tras un viaje a Kenia.

El 11 de marzo, el dirigente, que asumió el poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, cedió a la fuerte presión que exigía su renuncia, en un país que no ha celebrado elecciones desde 2016.

Haití sufre una ola de violencia desde principios de mes, cuando varias pandillas se aliaron para asaltar lugares estratégicos de Puerto Príncipe en un pulso contra Henry.

Los pandilleros buscan ahora tomar el control de varios barrios de Pétion-Ville, una comuna acomodada de las afueras de Puerto Príncipe, según tres habitantes del lugar contactados por la AFP.

En algunas carreteras de esa zona, los residentes han levantado barricadas en un intento desesperado de protegerse de la embestida de los grupos armados, indicaron esas mismas fuentes.

Las bandas ya asaltaron Pétion-Ville el lunes, atacando un banco, una gasolinera y varias residencias privadas, entre ellas la de un juez del Tribunal de Cuentas haitiano.

Al menos 14 cadáveres aparecieron ese día en una carretera de la comuna, según pudo ver un fotógrafo de la AFP.

"Estoy arruinado. Ya no tengo nada que vender", lamentó el martes Gérard Vil, un comerciante de la zona. "Siempre he vivido en Pétion-Ville, pero vendía cosas en el centro de Puerto Príncipe. Desde que la inseguridad se ha disparado, ya no se puede vender ahí".