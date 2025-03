"Barbecue" habla de diálogo, pero pide a la población no salir a las calles en los próximos días

El jefe de la coalición de bandas armadas más poderosa de Haití Jimmy Chérizier, alias Barbecue, consideró que el diálogo es lo único que puede "sacar al país" de la situación violencia en la que se encuentra, al tiempo que amenazó con "respuestas sangrientas" a las últimas operaciones policiales en su contra.

"Lo único que puede sacar a este país de la situación en la que se encuentra es el diálogo. Sentémonos juntos para discutir lo que queremos", afirmó Barbecue en un video difundido este lunes en redes sociales.

El temido jefe de las pandillas aseguró que matar a los jefes de las bandas que siembran el terror en Haití no llevará a ningún lado al país.

Admitió que estuvo a punto de morir durante una operación lanzada el sábado por las autoridades contra su feudo en Bas de Belmas, en Puerto Príncipe, y advirtió de que su respuesta será violenta.

"Prepárense. Hoy es 3 de marzo de 2025. Prepárense para la respuesta cuando llegue. La reacción debe ser más fuerte que la acción. Esperen mis violentas respuestas", advirtió.

En tono amenazante, el líder de la coalición de pandillas Vivre Ensamble (Vivir Junto), dijo: "A los que no tienen nada que hacer en las calles, les pido que no salgan a las calles en los próximos días. No tengo nada que perder, tengo todo que ganar. Soy un esclavo de los campos".

Barbecue dijo que hubo "algunos" muertos y varios niños y adultos heridos cuando la Policía Nacional Haitiana (PNH) lanzó drones el sábado.

"Voy a enterrar a las personas asesinadas, pero no tengo soldados que hayan sido asesinados, (son) gente de la zona los niños que han matado", dijo en este nuevo video en el que aparece con camiseta negra, un trozo de pantalón vaquero, calcetines y sandalias.

En alusión a las circunstancias del ataque dado a conocer el sábado por el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, Barbecue aseguró: "Si hoy he salido vivo de su ataque, me han salvado mis tenientes y los tenientes de Mikanor (jefe de las bandas de Cité-Soleil)".

"Cuando mis hombres resultaron heridos detrás de la camioneta, bajé del vehículo para llevarlos a fin de detener la hemorragia. Mientras hacía movimientos después de enviar a mis lugartenientes al hospital, lanzaron las dos bombas. La primera me golpeó y la segunda apuntaba a rematarme", narró.

Aseguró que fue entonces cuando "uno de mis lugartenientes me empujó al suelo y disparó al dron, que cayó y explotó".

Respuestas sangrientas

Chérizier insultó reiteradamente al director general de la PNH, Rameau Normil, quien, según él, "ha perdido su dignidad para poder conservar un empleo". Afirmó que él, como cualquier apasionado de la policía, no perdería su dignidad por conservar su empleo.

Barbecue, quien fue policía, subrayó que, a pesar de que se le acusa "injustamente" de participar en la masacre de La Saline en 2018, en Puerto Príncipe, se ha quedado en el país para luchar y defender su dignidad, cuando podría irse a "vivir bien a la República Dominicana, porque no participé".

Consideró que son las mentiras y los intereses personales los que han llevado al país a la situación actual.

Fils-Aimé dijo el sábado que fueron abatidos "varios bandidos" de las pandillas armadas que accionan en Puerto Príncipe y especificó que se realizan operaciones a "gran escala" en la zona de Bas de Delmas.