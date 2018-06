Del porno al bioterrorismo, las noticias falsas que marcaron la campaña colombiana

BOGOTÁ. La actriz porno Mia Khalifa transmutada en hija olvidada del candidato Gustavo Petro, acusaciones de bioterrorismo por unas picaduras de abejas y montajes de todos los colores son algunas de las noticias falsas que marcaron la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia.

Y, cómo no, fueron las redes sociales donde ardieron estas noticias que han encontrado el impulso necesario para propagarse en medio del debate y ser replicadas por miles de incautos que no son capaces de distinguir la realidad de la ficción al verlo en Facebook, Twitter o WhatsApp, y que no dudan en difundirlas.

El izquierdista Gustavo Petro y el uribista Iván Duque, del partido Centro Democrático, se disputan hoy la Presidencia en medio de una airada campaña que ha visto cómo las mentiras, de uno y otro lado, inundan las redes sociales.

Uno de los casos que más revuelo y carcajadas ha levantado es el de Khalifa, cuya generosa foto circuló acompañada del mensaje: “La hija negada de Petro, la cual nunca contó con su ayuda”.

El mensaje agrega: “Su mamá fue una luchadora que la sacó adelante, lo demandaron por alimentos pero el señor Gustavo jamás respondió y hoy esta mujer, ya con 23 años, terminó su carrera en administración de empresas internacionales. Hoy dijo oficialmente que votará por Iván Duque”.