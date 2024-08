Rehenes liberados se reúnen con Netanyahu: "Me prometió que hará todo por traer a mi hijo"

"Me miró a los ojos y me dijo que haría todo lo posible para traer a mi hijo a casa con vida", afirmó la exrehén Yelena Trufanova, liberada el pasado 29 de noviembre en la tregua con Hamás, tras participar en una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Fue secuestrada junto con su madre de 73 años, Irena Tati, y su hijo Sasha -aún cautivo- de su casa del kibutz Nir Oz el 7 de octubre; mientras que su esposo Vitaly fue asesinado en el ataque.

Un grupo de rehenes liberados o rescatados en los últimos diez meses -muchos de los cuales todavía tienen a familiares y seres queridos a manos de Hamás en el enclave-, se reunió este viernes con Netanyahu en su oficina en Jerusalén, para ser informados sobre los avances en las negociaciones para un alto el fuego, en medio de los esfuerzos internacionales de esta semana para sellar un pacto de inmediato.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/20/israel-recupera-cadaveres-de-6-rehenes.png familiares de rehenes retenidos por Hamás en Gaza, y sus partidarios, protestan cerca del hotel donde se aloja el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante su visita a Israel, en Tel Aviv, el 19 de agosto de 2024. (AP)

"Tuvimos una larga reunión con el Primer Ministro. Compartimos todo nuestro dolor y espero que hayamos encontrado un oído atento", indicó Trufanova, del Foro de Familiares de Rehenes, que han sido muy críticos con el primer ministro por sus reticencias a firmar un acuerdo con Hamás que permita la liberación de todos lso cautivos.

"Salí de esta reunión con un poco más de esperanza que cuando entré, y espero ver a mi hijo y a todos los rehenes regresar a casa pronto", apuntó en declaraciones a los medios tras el encuentro.

Yocheved Lifshitz, quien también fue secuestrada en Nir Oz y cuyo esposo Oded todavía está retenido, lamentó que Netanyahu "no tuvo respuesta" cuando se le preguntó por qué las fuerzas de seguridad tardaron en responder cuando miles de milicianos de Hamás irrumpieron en Israel por tierra, aire y mar, matando a unas 1.200 personas y capturando a 251 rehenes, en su mayoría civiles.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/23/ap24235612267358-288e7b8f.jpg Familiares lloran el ataúd de Yoram Metzger durante su funeral en un cementerio del kibutz Nir Oz, en el sur de Israel. (RFI)

"Nir Oz fue un infierno. Todavía no he recibido una respuesta de por qué las FDI nos descuidaron y no llegaron. Solo después de que los secuestradores, violadores y saqueadores terminaron su trabajo llegaron las Fuerzas de Defensa de Israel", criticó.

Una investigación militar concluyó que la División Sur no entendió la gravedad de la situación en el kibutz y envió tropas a otras comunidades, tardando once horas en aparecer por Nir Oz.

Ella Ben Ami, cuya madre Raz fue liberada durante una tregua de noviembre pero cuyo padre Ohad sigue cautivo, del kibutz Beeri, se mostró más escéptica sobre la posibilidad de un acuerdo pronto y confesó que teme por la vida de su padre.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/31/propuesta-de-tregua-entre-israel-y-hamas_1.jpeg Benjamin Netanyahu, líder de Israel. (EFE)

Esta semana, el Ejército recuperó los cadáveres de seis rehenes, con lo que suman 30 los cuerpos rescatados; mientras quedan dentro del enclave 105 cautivos del 7 de octubre, 34 de ellos confirmados muertos.

"Pedimos al primer ministro que cumpla su compromiso y los traiga a casa. Entendemos que probablemente sea la última oportunidad antes de entrar en una guerra a gran escala y queremos ver a nuestros seres queridos en casa", aseveró Ella.

