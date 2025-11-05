Suben a 241 los muertos en Gaza por ataques israelíes, pese al acuerdo de alto el fuego

Un grupo de gazatíes observa los trabajos de rescate de cuatro personas (un padre y sus tres hijas), de entre los escombros tras un ataque aéreo israelí contra el edificio donde se refugiaban. ( EFE )

Israel ha matado a 241 gazatíes y causado heridas a otros 606 desde que entró en vigor el alto el fuego, el 10 de octubre, según el último balance publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad del enclave, que recoge las víctimas del día anterior.

Durante la jornada de ayer, martes, Israel mató a un gazatí y otros dos resultaron heridos, de acuerdo con el comunicado de Sanidad.

Además, los equipos de defensa civil recuperaron ayer dos cuerpos de entre los escombros.

Miles atrapados

Las autoridades palestinas estiman que miles de personas continúan atrapadas entre las ruinas de edificios por los bombardeos israelíes lanzados en estos dos años, y denuncian la poca maquinaria pesada de la que disponen para poder llevar a cabo estas operaciones de rescate.

Casi un mes después de la firma de este acuerdo, Gaza sigue siendo escenario de una frágil tregua, entre Israel y Hamás, uno de los ataques más letales se dio el pasado 28 de octubre, cuando Israel bombardeó Gaza 16 horas dejando al menos 110 fallecidos, la mayoría civiles.

En total, desde que Israel iniciara su invasión en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, 68,875 gazatíes han sido asesinados y otras 170,679 personas han quedado heridas, según Sanidad.