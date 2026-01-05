Arabia Saudí coordina con Egipto respuesta a conflictos en Gaza, Somalia y el Yemen

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi (c), recibe al ministro de Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan en el palacio presidencial de El Cairo. ( EFE/MINISTERIO DE EXTERIORES DE ARABIA SAUDIT )

Arabia Saudí y Egipto, las principales potencias árabes de Oriente Medio, coordinaron este lunes su respuesta a los conflictos de Oriente Medio, en particular los de Gaza, Somalia y el Yemen, donde en este último las fuerzas respaldadas por Riad siguen avanzando en el sur del país contra las apoyadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Según Presidencia egipcia, las crisis en esos tres países centraron una reunión que el jefe de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi, mantuvo con el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, que realiza su primera visita a El Cairo tras el reconocimiento por Israel de Somalilandia y el estallido de los recientes combates en el Yemen.

"La reunión reafirmó la coincidencia de posturas entre Egipto y Arabia Saudí sobre la necesidad de alcanzar soluciones pacíficas a las crisis de la región, que preserven la unidad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados, en particular en Sudán, Yemen, Somalia y la Franja de Gaza", destacó un comunicado de Presidencia egipcia.

"En este mismo sentido, el presidente (Al Sisi) elogió los esfuerzos del Reino (saudí) por organizar una conferencia integral para reunir las facciones del sur de Yemen para dialogar sobre la cuestión del sur".

Confrontaciones actuales

Alude a los enfrentamientos desatados el viernes pasado entre las fuerzas militares denominadas Escudo de la Patria, respaldadas por Riad, para recuperar las provincias yemeníes de Hadramaut y Al Mahra, controladas hace un mes por el llamado Consejo de Transición Sureño (CTS), apoyado por EAU.

Ambos grupos eran aliados bajo el paraguas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, si bien el CTS controló a principios de diciembre pasado esas dos provincias estratégicas como parte de sus intentos para restaurar el Yemen del Sur, que un país independiente antes de la unificación con el Norte en 1990.

La actuación del CTS ha generado una crisis entre EAU y Arabia Saudí, que bombardeó la semana pasada un cargamento de armas emiratí a los secesionistas yemení en el puerto de Al Mukalla (este del Yemen), obligó a Emiratos a retirar a sus tropas de ese país.

La visita del jefe de la diplomacia saudí a El Cairo también es la primera desde el reconocimiento por Israel de la soberanía de la región separatista de Somalilandia, en el norte de Somalia, una medida que los países árabes e islámicos rechazan como una amenaza para el Cuerno Africano y la estabilidad en el mar Rojo.