Un muerto tras ataque de dron marino a un petrolero de las Islas Marshall cerca de Omán

Imagen compartida por medios internacionales muestra al petrolero atacado este lunes por un dron cerca de Omán. ( FUENTE EXTERNA )

Un petrolero con bandera de las Islas Marshall, denominado MKD VYOM y con una carga de 59,463 toneladas métricas, fue atacado por una embarcación no tripulada sin identificar a unos 96 kilómetros de la costa de Omán, según informó la agencia estatal de noticias omaní este lunes.

El ataque, cuya autoría aún no está aclarada, dejó un muerto de nacionalidad india a causa de un incendio y una explosión en la sala de máquinas principal de la embarcación.

El resto de la tripulación, compuesta por 16 ciudadanos indios, cuatro bangladesíes y un ucraniano, fueron evacuados por el buque mercante MV SAND, con bandera panameña, en coordinación con el Centro de Seguridad Marítima de Omán.

Bajo supervisión de Omán

Desde la agencia de noticias del país árabe, aseguraron que un buque de la Armada Real de Omán está supervisando la situación y emitiendo las advertencias necesarias a los buques que transitan por la misma zona marítima.

Ayer, la tripulación de otro petrolero con bandera de Palaos tuvo que ser evacuado tras un ataque a unos 8 kilómetros al norte del puerto omaní de Khasab, que causó varios heridos.

La escalada bélica regional tras el inicio de la oleada de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán este sábado y la respuesta de la nación persa contra puntos de toda la región llevó a muchas embarcaciones a rebajar drásticamente su tránsito en la zona, en especial en el estrecho de Ormuz, que separa la costa de Irán de las de Emiratos Árabes Unidos y Omán.