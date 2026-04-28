Catar desmiente la expulsión de la cúpula de Hamás por su posición en la guerra de Irán

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, calificó de "falsas" las informaciones que apuntan a una posible expulsión de los líderes del grupo palestino Hamás. ( FUENTE EXTERNA )

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, calificó este martes de "falsas" las informaciones que apuntan a una posible expulsión de los líderes del grupo palestino Hamás de Doha por su posición en la guerra de Irán y los ataques de represalia iraníes contra suelo catarí.

En su rueda de prensa semanal, Al Ansari afirmó que Israel "tiene una larga historia de difundir información falsa sobre Catar", tras ser preguntado por artículos publicados en la prensa israelí que afirman que Doha trasladó a Washington su intención de expulsar a Hamás por su supuesta negativa a condenar los ataques de Teherán.

Casi tres semanas después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, el movimiento palestino pidió a sus "hermanos en Irán evitar los ataques contra países vecinos" para "preservar los lazos de hermandad" con los Estados árabes del golfo Pérsico.

Hamás, aliado de Irán, también indicó que la República Islámica tiene el derecho a defenderse de la oleada de bombardeos contra su territorio.

Al Ansari afirmó que las informaciones sobre la supuesta expulsión del grupo, que mantiene su sede en Doha, tiene lugar en medio de "la paralización de los esfuerzos de mediación" en la guerra de la Franja de Gaza, unas conversaciones en las que intervienen Catar, Egipto, Turquía y Estados Unidos.

"Las mismas fuentes que hicieron circular estas informaciones habían hecho circular antes información similar", recordó el portavoz de Exteriores catarí.

Mediador en Gaza

En este sentido, afirmó que Catar continúa mediando en la guerra de Gaza y que está trabajando instensamente con el resto de mediadores, mientras que apuntó que "últimamente hay un impulso" en las conversaciones, sin aportar más detalles.

Israel y Hamás firmaron en octubre de 2025 la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que contemplaba el cese de la ofensiva israelí, la liberación de rehenes israelíes en manos del grupo islamista y el repliegue de tropas.

La segunda fase recoge la retirada total de las fuerzas de Israel, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.