Emiratos advierte de que "la amenaza de Irán" en Oriente Medio "no puede ignorarse"

El pasado martes, el Comando Central interceptó en el mar Arábigo un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán, aunque lo liberaron tras determinar que no iba a un puerto de ese país. ( EFE )

El asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, advirtió este lunes de que "la amenaza iraní" en Oriente Medio "no puede ignorarse", tras denunciar un ataque contra un buque cisterna de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) en el estrecho de Ormuz.

"Estos ataques confirman que la amenaza iraní a la seguridad y la estabilidad de la región persiste y no puede ignorarse", dijo Gargash en su cuenta oficial de X.

El asesor diplomático de la Presidencia emiratí lo calificó de "flagrante agresión", al tiempo que denunció "los actos de piratería marítima de Irán" tras el ataque con dos drones contra el buque de ADNOC en un momento en el que Abu Dabi está endureciendo su discurso contra Teherán.

"La postura de Emiratos Árabes Unidos se mantiene firme en su rechazo a esta agresión y en su apoyo a la libertad de navegación en esta vital vía marítima internacional", afirmó.

Emiratos fue el principal objetivo -incluso más que Israel- de los lanzamientos de drones y misiles por parte de Irán en represalia por la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Washington y Tel Aviv contra la República Islámica.

Ataque a instalaciones clave

Varias de sus instalaciones vitales y energéticas fueron atacadas, mientras que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectó severamente a Emiratos, que depende casi por completo de esta vía marítima natural para sus exportaciones de petróleo y gas.

Además, Abu Dabi ha sido muy crítico con la falta de respuesta conjunta entre los diferentes países árabes del golfo Pérsico, que también fueron blanco de ataques iraníes durante la guerra, y en las últimas semanas se ha producido una ruptura con sus vecinos que se ha evidenciado con la salida de Emiratos de la alianza OPEP y OPEP+.