Fuerza de la ONU reporta la muerte de un casco azul en el sur de Líbano

La Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (Finul) informó este jueves que un casco azul murió y dos resultaron heridos tras un bombardeo que alcanzó su base en el sur del país la noche anterior.

"Un miembro del contingente de paz de la Finul falleció esta madrugada a causa de las heridas graves sufridas cuando unos proyectiles de mortero impactaron en su posición", aseguró la fuerza en un comunicado.

Una fuente de seguridad indicó a la AFP que los disparos habían alcanzado la base de la Finul en Ibl al Saqi.

El ejército israelí aseguró que "el análisis de la trayectoria de los disparos indica claramente que el ataque fue perpetrado por la organización terrorista Hezbolá".

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El casco azul, de nacionalidad serbia, "recibió médica de urgencia" en la base "tras resultar herido". Posteriormente fue "transportado en helicóptero al centro médico universitario de Beirut, donde falleció", indicó el Ministerio de Defensa de Serbia.

Reacciones y acciones oficiales tras el ataque

Es el séptimo casco azul de la Finul muerto desde que Líbano fue arrastrado a la guerra el 2 de marzo, tras los bombardeos de Hezbolá contra Israel en apoyo a Teherán.

La Fuerza indicó que se abrió una investigación y pidió a las autoridades libanesas que llevaran a cabo sus propias pesquisas.

El Finul cuenta actualmente con 7.500 cascos azules procedentes de una cincuentena de países.

Están desplegados en el sur del Líbano, a lo largo de la Línea Azul, que se extiende a lo largo de 120 kilómetros y marca una frontera de facto entre Líbano e Israel.