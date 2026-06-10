Al menos seis muertos en el sur del Líbano tras nuevos ataques aéreos israelíes

Se observa una columna de humo tras un ataque israelí en el sur del Líbano, vista desde el lado israelí de la frontera en la Alta Galilea, al norte de Israel, el 10 de junio de 2026, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hezbolá. (Líbano, Hizbulá/Hezbolá). ( EFE )

Al menos seis personas murieron este miércoles y varias resultaron heridas en la localidad de Tayr Debba, en el sur del Líbano, tras los bombardeos aéreos perpetrados por el Ejército de Israel, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Según el medio oficial, los aviones de guerra y drones israelíes lanzaron hasta ocho ataques en esa localización en el distrito meridional de Tiro, donde todavía permanecen varias personas desaparecidas bajo los escombros.

El Ejército israelí también atacó otras localidades de los alrededores, entre ellas Qalila, Mansouri y Zibqin, así como la ciudad de Majdal Zoun, que sufrió un quinto ataque aéreo, de acuerdo con la ANN.

En Deir Mimas, varios proyectiles impactaron en el jardín de una vivienda y en las afueras de la ciudad, cerca de río Litani, sin que se registraran víctimas, al tiempo que los aviones israelíes también lanzaron dos ataques contra Tayr Harfa y la zona de Wadi Hassan.

Más de 3,000 muertos

Estos ataques se producen en un contexto de escalada de violencia que persiste desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Líbano, el pasado 2 de marzo.

Según el Ministerio de Salud Pública libanés, la ofensiva israelí ha dejado hasta el momento 3,666 muertos y más de 11,321 heridos.

La violencia continúa en marcha pese al alto el fuego en vigor desde finales de abril y a la desescalada después de que Irán anunciara el cese de los ataques protagonizados el domingo y lunes contra Israel, en respuesta al bombardeo previo en los suburbios meridionales de Beirut.